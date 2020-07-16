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Nigel Robertha kimdir? Galatasaray transfer haberleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Nigel Robertha ile anlaştığı iddia ediliyor. Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofya formasını giyen Nigel Robertha'nın son maçta forma giymek istemediğini yönetime bildirmesinin ardından genç futbolcunun Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak bu talepte bulunduğu belirtiliyor. Peki Galatasaray ile anılan Nigel Robertha kimdir?

Nigel Robertha kimdir? Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken Bulgaristan basınında yer alan bir haber dikkat çekti. Levski Sofya'nın 22 yaşındaki golcü futbolcusu Nigel Robertha'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Takımının son maçında forma giymek istemediğini Levski Sofya yönetimine ileten Nigel Robertha'nın Galatasaray'a transfer olmak için Bulgaristan'dan ayrıldığı ve Türkiye'den bir menajer ile anlaştığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarları Nigel Robertha kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte genç futbolcu Nigel Robertha hakkında merak edilenler...

Nigel Robertha kimdir?

Curaçaolu futbolcu Nigel Robertha, 13 Şubat 1998 tarihinde Hollanda'nın Vlaardingen kentinde doğdu. Santrafor pozisyonunda görev yapan Nigel Robertha futbola EBOH takımında başlarken, buradan ülkenin en büyük kulüplerinden Feyenoord altyapısına geçti.

2009'da başlayan Feyenoord kariyerinde 2016-17 sezonunda zaman zaman kendisine A takımda yer bulan Nigel Robertha, 1 maçta forma giyerken, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı ve ülkenin alt liginde forma giyen Cambuur-Leeuwarden takımına imza attı.

Cambur döneminde önce U21 takımında denenen Nigel Robertha, burada 8 maça attığı 3 gole ulaşarak kendisini A takıma taşıdı. Nigel Robertha'nın A takım formasını giydiği dönemde de başarılı performansıyla dikkat çekti. 53 maça çıkan genç futbolcu 16 gol, 8 asist yaptı.

Başarılı 2 sezonun ardından yeni bir kulüp arayan Nigel Robertha, 2019 yazında Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya ile anlaştı.

Levski Sofya formasıyla 15'i lig, 1'i Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 16 maça çıkan Nigel Robertha, bu maçlarda 9 gol, 2 asistle takımına ciddi bir katkı sağladı.

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