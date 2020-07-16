Nigel Robertha kimdir? Galatasaray transfer haberleri

2009'da başlayan Feyenoord kariyerinde 2016-17 sezonunda zaman zaman kendisine A takımda yer bulan Nigel Robertha, 1 maçta forma giyerken, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı ve ülkenin alt liginde forma giyen Cambuur-Leeuwarden takımına imza attı.

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken Bulgaristan basınında yer alan bir haber dikkat çekti. Levski Sofya'nın 22 yaşındaki golcü futbolcusu Nigel Robertha'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Takımının son maçında forma giymek istemediğini Levski Sofya yönetimine ileten Nigel Robertha'nın Galatasaray'a transfer olmak için Bulgaristan'dan ayrıldığı ve Türkiye'den bir menajer ile anlaştığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarları Nigel Robertha kimdir , sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte genç futbolcu Nigel Robertha hakkında merak edilenler...

Cambur döneminde önce U21 takımında denenen Nigel Robertha, burada 8 maça attığı 3 gole ulaşarak kendisini A takıma taşıdı. Nigel Robertha'nın A takım formasını giydiği dönemde de başarılı performansıyla dikkat çekti. 53 maça çıkan genç futbolcu 16 gol, 8 asist yaptı.

Başarılı 2 sezonun ardından yeni bir kulüp arayan Nigel Robertha, 2019 yazında Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya ile anlaştı.

Levski Sofya formasıyla 15'i lig, 1'i Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 16 maça çıkan Nigel Robertha, bu maçlarda 9 gol, 2 asistle takımına ciddi bir katkı sağladı.

