Nihal Candan canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! 'Tehdit ediliyorum'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi yüksek bir binanın terasından düşen ve hastanede yaşam mücadelesi veren Nihal Candan eleştiri oklarının hedefi oldu. Sevgilisi Hakan Boy'un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra fenomen yarışmacı yasak ilişki söylemleriyle gündeme geldi.

Yarışma programlarıyla tanınan Nihal Candan evli ve çocuklu eski sevgilisinin balkondan düşmesi ve yoğun bakıma alınması sonrası yaşadıklarını Söylemezsem Olmaz programında anlattı. İki gündür Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Nihal Candan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Zor günler yaşadığını belirten Candan, "Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"



Eski sevgilisinin boşanmak üzere olduğu eşiyle görüştüklerini söyleyen Nihal Candan, Hakan Boy'un ailesiyle de samimi olduğunu anlattı. Boşanmak üzere olan Boy ile birlikte olduğu için başına bir sürü şey geldiğini söyleyen Nihal Candan, "Hakan'ın tanımadığım uzak akrabalarından tehdit mesajları alıyorum. Artık kendimi güvende hissetmek istiyorum" dedi.