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İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Beyaz TV ekranlarına gelen ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk olan İşte Benim Stilim yarışması Nihal Candan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Seren Serengil ve Arto’nun sorularını cevaplayan Nihal Candan yasak ilişki, yuva yıkan kadın ve intihar söylemlerini net bir şekilde reddetti.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi yüksek bir binanın terasından düşen ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan eleştiri oklarının hedefi oldu. Sevgilisi Hakan Boy’un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra fenomen yarışmacı yasak ilişki söylemleriyle gündeme geldi. Zor günler yaşadığını belirten Candan, “Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi ürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum” ifadelerini kullanarak duruma sitem etti. Ortaya açılan iddiaların ve haberlerin asılsız olduğunun altını çizen Nihal Candan ilk kez yaşadıklarını anlattı.

‘BOŞANMA SÜRECİNDEYDİ’

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İş insanı Hakan Boy’la ilk tanıştıklarında boşanma aşamasında olduğunu belirten Nihal Candan, “Hayat her zaman planlayarak ve planlarımızı uygulayarak geçmiyor. Biz tanıştığımızda boşanma sürecindeydi. Benden öncesi de var. Daha öncesinde başka bir ilişkisi de vardı. Pandemi, iş ve onun özel problemleri dolayısıyla boşanma davaları 10. aya sarktı. 10. ayda boşanma davaları vardı. Bu beni yuva yıkan kadın yapmaz” dedi.

Yaşanılan kötü olaydan önce ayrıldıklarını ama arkadaşça görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Candan, “Biz bu olaydan önce ayrılmıştık. Çünkü benim babam öğrendi bu kaos durumunu. Daha fazla babamı üzmek istemediğim için ayrıldım. Biz hala görüşüyorduk. Arkadaşlığımız baki. Allah ona uzun ömürler versin. Şu an arasa ben yine yanında olurum. Dediğim gibi arkadaş olarak görüşüyorduk zaten ben arkadaş olarak her zaman yanındaydım. Bu yasak bir aşk ya da yuva yıkan kadın olayı değil kesinlikle. Diğer tarafla anlaşma sağlanmasa ben bu kadar sosyal medyada göz önünde bir ilişki yaşıyor olmazdım” diye konuştu.

‘HAKAN’IN EŞİYLE TANIŞTIM’

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Fenomen yarışmacı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşi ve ailesiyle sıklıkla zaman geçirdiğini vurguladı. Candan, “Hakan’ın çocuklarıyla ve ailesiyle vakit geçiren bir insandım. Herkesin görebileceği bir mecrada ailesi memleketlerinde beni ve ekibimi ağırladı. Aylar öncesinde yayınlanan bir videomuz var. Bir önceki rahatsızlığı için eşi ve ben bir araya gelip Hakan’ı doktora götürdük. Çünkü orada çocuklarının babasını düşünen bir anne vardı. Aynı arabada gittik. Kendisi bizi aldı. Çok detaya girmek istemiyorum ama 7/24 vakit geçirdiğim, bekar gibi yaşayan, beni paylaşmaktan çekinmeyen ve bütün ailesinin haberi olduğu bir ilişki bu” dedi.

‘ŞU AN BABAM BENİMLE KONUŞMUYOR’

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Sevgilisi Hakan Boy’un boşanma sürecinin uzamasının ailesini etkilediğini belirten Candan gözyaşlarına hakim olmadı. Babasının duruma tepki gösterdiğini ifade eden Candan, “Az buçuk popüleritem var, az buçuk güzel bir kızım. Para yiyen bir kız stüdyoya taksiyle gelmez. Hayatınıza yaşça büyük bir erkek aldığınız zaman ister istemez medyadaki kötü örneklerden dolayı çıkar ilişkisi olarak düşünülüyor. Benim gönül bağım vardı onunla. Benim ilk ilişkim diyebilirim. İlk kez bu kadar ait hissettiğim, değer verdiğim ve değer gördüğüm...İnsanlardan rica ediyorum. Çünkü bu süreçte anılarım ve o zamanki yaşadığım duygularım çok önemli. Bir bekleyişteyiz çünkü iyi haber bekliyorum. Bunu insanların elimden almasına izin vermeyeceğim. Ben çok güzel bir şeyler yaşadım. Evet bitti. Şu an gelinen noktada ailem, namusum, şerefim söz konusu. Şu an babam benimle konuşmuyor” dedi.

‘İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM’

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Hakan Boy’un ayrılık nedeniyle intihar ettiğinin konuşulmasına çok üzüldüğünü belirten Candan, “40 yaşında yetişkin bir adamdan bahsediyoruz. Liseli gibi haber yapmak doğru değil. Evet birbirimize çok bağlıydık. Ben defalarca ayrılmaya çalıştım ve o akışta barışıyordum. İntihar olduğunu düşünmüyorum. Ben onu öyle tanımıyorum. İki çocuğu var ve çocuklarına düşkün bir adam” ifadelerini kullandı.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan intihar ettiği iddia edilen sevgilisine dua etti!İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan intihar ettiği iddia edilen sevgilisine dua etti!
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