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Nihal Candan'dan Murat Boz itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

17.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Yarışma programlarıyla tanınan Nihal Candan Murat Boz itirafıyla olay oldu. Nihal Candan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu" sorusuna bomba bir yanıt verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü TV yıldızı Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı.

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Nihal Candan, "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusunu yanıtladı.

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Candan, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" dedi. Nihal Candan'ın cevabı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Candan kardeşler geçtiğimiz yıllarda Murat Boz ve Eser Yenenler ile yakalanmış ve gündeme gelmişti. Boz o dönem Aslı Enver ile sevgiliydi... Aslı Enver bu olaydan sonra sevgilisinden ayrılmıştı.

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