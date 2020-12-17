Nihal Candan'dan Murat Boz itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü TV yıldızı Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı.

Nihal Candan, "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?' sorusunu yanıtladı.

Candan, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" dedi. Nihal Candan'ın cevabı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Candan kardeşler geçtiğimiz yıllarda Murat Boz ve Eser Yenenler ile yakalanmış ve gündeme gelmişti. Boz o dönem Aslı Enver ile sevgiliydi... Aslı Enver bu olaydan sonra sevgilisinden ayrılmıştı.

