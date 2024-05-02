Nihal Candan'dan sonra Dilan Polat da tahliye mi olacak? "Kolları, yüzü, her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor"

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

37 kiloya düşen Candan'ın kuaföre gidip, sokaklarda dolaşması tepki çekti. 13 kişiyi 10 milyon TL dolandırdırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden sonra Dilan Polat hakkında bir iddia gündeme geldi.

Candan Toprak'ın iddialarına göre Dilan Polat da kendine zarar vereceğini söylüyor. Polat'ın arkadaşı cezaevinde zor günler geçiren fenomenin kendine zarar verdiğini de iddia etti ve "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

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Canan Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum" dedi.

Bu açıklamalar sonrasında "Dilan Polat'ın Nihal Candan'a mı özendi?", "Nihal'i gördü demek ki" yorumları geldi.







