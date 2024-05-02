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Nihal Candan'dan sonra Dilan Polat da tahliye mi olacak? "Kolları, yüzü, her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.05.2024 11:24
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Nihal Candan 37 kiloya düşmesinin ardından tahliye edilmişti. Candan'ın tahliyesi sosyal medyayı ikiye bölerken Dilan Polat'ın da cezaevinde zor günler geçirdiği iddia edildi. Arkadaşının iddiaları sonrası "Nihal Candan'a mı özendi?" yorumları geldi.

Nihal Candan'dan sonra Dilan Polat da tahliye mi olacak? "Kolları, yüzü, her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor"

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

37 kiloya düşen Candan'ın kuaföre gidip, sokaklarda dolaşması tepki çekti. 13 kişiyi 10 milyon TL dolandırdırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden sonra Dilan Polat hakkında bir iddia gündeme geldi.

Candan Toprak'ın iddialarına göre Dilan Polat da kendine zarar vereceğini söylüyor. Polat'ın arkadaşı cezaevinde zor günler geçiren fenomenin kendine zarar verdiğini de iddia etti ve "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

Ekran Alıntısı

YORUMLAR GECİKMEDİ

Canan Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum" dedi.

Bu açıklamalar sonrasında "Dilan Polat'ın Nihal Candan'a mı özendi?", "Nihal'i gördü demek ki" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan sosyal medya
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