Nihal Candan duruşmadan ağlayarak çıktı! Fenomenden Bahar Candan sorusuna kalpli yanıt!

(İHA) Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davası görüldü. Gündemden düşmeyen davada Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Cezaevinde yemek yememeye başlayan Nihal Candan, anoreksiya nevroza hastalığına yakalandı. Kilosu 37'ye düşen Candan, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

GÖZLERİ BABASINI ARADI!

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan, salonda bulunan anneannesine "Babam gelmeyecek mi?" diye sordu. Sık sık arkasına dönerek ablası Gülnihal Çiçek'in gelip gelmediğini kontrol etti.

YİNE KALPLİ YANIT VERDİ!

Duruşma sırasında Bahar Candan soru sorduğu sırada ablası Nihal Candan

"Biz mış-muş'larla çok uzun süre ceza yattık." diye konuştu. Mahkeme başkanı da sanıklara "Şimdi sırası değil daha sonra size de söz hakkı vereceğim." deyince

Nihal Candan mahkeme başkanından özür dileyip ağlayarak duruşma salonundan çıktı.

Duruşma salonu önünde bekleyen Nihal Candan ise "Tahliye bekleniyor bugün. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna sessiz kalıp geçtiğimiz günlerde yaptığı gibi tek eliyle kalp yaparak yanıt verdi.