Nihal Candan'ın derin göğüs dekolteli ilginç kombini olay oldu! "Çuval giysen ondan iyiymiş"

Bir dönem ekranların sevilen programlarından olan İşte Benim Stilim ile şöhrete kavuşan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. Verdiği pozlarla çokça konuşulan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde üzerinde kıyafet olmadan çekildiği havlu pozuyla olay olmuştu.

NİHAL CANDAN'IN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ İLGİNÇ KOMBİNİ OLAY OLDU!

Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Nihal Candan'ın, Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunmakta.

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde siyah sütyeniyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

Candan önceki günlerde ise transparan siyah elbisesiyle ve boğaz kenarında verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Fenomen isim bu defa derin göğüs dekolteli mavi kombiniyle olay oldu. İlginç kombini çokça konuşulan isme takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum geldi.

"ÇUVAL GİYSEN ONDAN İYİYMİŞ"

Bazı takipçiler Candan'ın fotoğrafına "Don beni benden aldı" ,"Çuval giysen ondan iyiymiş", "Ringe mi çıkacaksın?" gibi yorumlarda bulundu.

"TARZ OLMAMIŞ, KOMİK OLMUŞ"

Başka bir takipçinin ise "Bu sefer tarz olmamış, komik olmuş" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



