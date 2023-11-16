Nihal Candan kimdir, nereli, mesleği ne? Nihal Candan evli mi? Kapa para aklamaktan tutuklandı!

Nihal Candan ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yaşa dışı kara para aklama davası nedeniyle tutuklanan Nihal Candan'ın nereli olduğu ve evli olup olmadığı merak edildi. Fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan, resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün üyesi olmaları sebebiyle tutuklandı. İşte Nihal Candan ile ilgili merak edilenler...

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

Ek olarak Nihal Candan Survivor 2016 sezonunda yarışan yarışmacılar arasında yer alıyor.

KARA PARA AKLAMAKTAN TUTUKLANDI

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti. Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti. Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.







