MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihal Candan yatakta çıplak pozunu paylaştı! Üzerinden düşmek üzere olan havluyla çekildi

Nihal Candan yatakta çıplak pozunu paylaştı! Üzerinden düşmek üzere olan havluyla çekildi

14.05.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde moda programı olarak yayınlanan İşte Benim Stilim ile şöhrete kavuşmuş olan Nihal Candan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bornozlu paylaşımıyla gündeme gelen isim, bu kez yatakta çıplak fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Nihal Candan yatakta çıplak pozunu paylaştı! Üzerinden düşmek üzere olan havluyla çekildi

Moda programıyla tanınmaya başlayan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde bornozlu paylaşımıyla Instagram'da olay olmuştu.

YATAKTA ÇEKİLDİĞİ ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Nihal Candan, bu kez yaptığı çıplak paylaşımla olay oldu.

22xcvsdcvsdcvbdc

Candan, önceki günlerde gittiği bir restorandan mini şortuyla fotoğraflarını paylaşmış ve "I wanna do bad things" (Kötü şeyler yapmak istiyorum) notunu eklemişti.

WhatsApp Image 2022-04-30 at 12.14.23

Candan'dan son olarak yatak paylaşımı geldi.

nihal-candan3

Yatakta çekildiği fotoğrafta üzerinden düşen havluyla poz veren ünlü isim, sarı kıyafetiyle ve derin göğüs dekoltesiyle de pozlar verdi.

nihal-candan1

nihal-candan2

ANOREKSİYA HASTASI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI!

Sonrasında zayıflığı çokça konuşulan isim anoreksiya olduğunu açıklamıştı.

İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı paylaşımları...

44xdcsxdcsd

111wseddf

nihal-candan-yatakta-gogus-dekolteli-pozuyla-13850128-9300-m

nihalcandan2

nihal4444


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mirasını reddetmişti! Ece Erken'in yeni hamleMirasını reddetmişti! Ece Erken'in yeni hamle
Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"
Milli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldiMilli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldi
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

İlginizi Çekebilir

Şaka değil gerçek: Akıl sağlığınız tehlikede

Şaka değil gerçek: Akıl sağlığınız tehlikede

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.