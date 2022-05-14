Nihal Candan yatakta çıplak pozunu paylaştı! Üzerinden düşmek üzere olan havluyla çekildi

Moda programıyla tanınmaya başlayan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde bornozlu paylaşımıyla Instagram'da olay olmuştu.

YATAKTA ÇEKİLDİĞİ ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Nihal Candan, bu kez yaptığı çıplak paylaşımla olay oldu.

Candan, önceki günlerde gittiği bir restorandan mini şortuyla fotoğraflarını paylaşmış ve "I wanna do bad things" (Kötü şeyler yapmak istiyorum) notunu eklemişti.

Candan'dan son olarak yatak paylaşımı geldi.

Yatakta çekildiği fotoğrafta üzerinden düşen havluyla poz veren ünlü isim, sarı kıyafetiyle ve derin göğüs dekoltesiyle de pozlar verdi.

ANOREKSİYA HASTASI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI!

Sonrasında zayıflığı çokça konuşulan isim anoreksiya olduğunu açıklamıştı.

İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı paylaşımları...



