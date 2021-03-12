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Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

12.03.2021 02:29 | Son Güncelleme:
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Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Camdaki Kız dizisi ile gündeme gelen Nihal Menzil izleyiciler tarafından merak edildi. Kanal D ekranlarında yer alacak yeni dizi Camdaki Kız'ın kadrosu belli oldu. Oyuncular arasında Nihal Menzil'in de yer alacağı dizi heyecanla bekleniyor. İşte, Nihal Menzil'in hayatı.

Nihal Menzil uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, İkinci Bahar dizilerinde yer alan Nihal Menzil, Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte, Nihal Menzil'in biyografisi!

NİHAL MENZİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nihal Menzil, 13 Aralık 1962 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Babası subay olan Menzil, eğitimini Türkiye'nin çeşitli illerde bölünmelerle tamamlamıştır. Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirilen Menzil, Eşini trafik kazasında kaybetmiştir.

Daha sonra Menzil, tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalışmıştır. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı program ile kariyerine başlamıştır. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde de sürdürerek ardından Türk televizyon tarihinin önemli oyuncuları arasında yer almıştır.

Ekran Resmi 2021-03-12 02.16.59

NİHAL MENZİL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • Camdaki Kız - 2021
  • Yol Arkadaşım - 2008
  • Goncakaranfil - 2008
  • Aşk Kapıyı Çalınca - 2007
  • Kaybolan Yıllar - 2006
  • Ezo Gelin - 2006
  • Sınav - 2006
  • Doktorlar - 2006
  • Güz Yangını - 2005
  • Gece Yürüyüşü - 2004
  • Ah Be İstanbul - 2004
  • Haziran Gecesi - 2004
  • Çemberimde Gül Oya - 2004
  • Asmalı Konak / Hayat - 2003
  • Belalım Benim - 2002
  • Asmalı Konak - 2002
  • Vay Anam Vay - 2001
  • Dikkat Bebek Var - 2000
  • Evdeki Yabancı - 2000
  • Deli Yürek - 2000
  • Üvey Baba - 1998
  • İkinci Bahar - 1998
  • Ayrı Dünyalar - 1998
  • Dostlar Pasajı - 1997
  • Gözlerinde Son Gece - 1996
  • Komşular - 1993
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