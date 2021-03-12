Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Nihal Menzil uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, İkinci Bahar dizilerinde yer alan Nihal Menzil, Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte, Nihal Menzil'in biyografisi!

NİHAL MENZİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nihal Menzil, 13 Aralık 1962 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Babası subay olan Menzil, eğitimini Türkiye'nin çeşitli illerde bölünmelerle tamamlamıştır. Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirilen Menzil, Eşini trafik kazasında kaybetmiştir.

Daha sonra Menzil, tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalışmıştır. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı program ile kariyerine başlamıştır. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde de sürdürerek ardından Türk televizyon tarihinin önemli oyuncuları arasında yer almıştır.