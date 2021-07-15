Nihal Yalçın genç sevgilisi Berker Güven'le dudak dudağa!

Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan Nihal Yalçın, yine kendisinden 14 yaş küçük sevgili buldu. 40 yaşıdaki Nihal Yalçın 26 yaşındaki Berker Güven'le aşk yaşamaya başladı.
İlk kez Gümüşlük'te objektiflere takılan ikili, deniz keyfi yaptı. Baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarılan çiçeği burnunda aşıklar dudak dudağa halde kameralara yakalandı.
'Yalan Dünya' dizisinin Açılay'ı Nihal Yalçın, verdiği bir röportajda,"WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum" sözleriyle şaşırtmıştı. (Magazinburada)
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