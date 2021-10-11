Nihal Yalçın'a tavrı tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu! HDP paylaşımlarını hatırlattı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşmasını yarıda keserek ödülünü uzattığı için tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu.

Karadağlı 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu. Karadağlı, "Zafer konuşması ödülle yapılır diye verdim, kadın düşmanlığı yapmadım. Ben bir terbiyesizlik yapmadım” dedi.

Karadağlı "Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun' dedi. Ben de hayır ödülünüzü alın onunla konuşun dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi" dedi.

"BENİM DURUŞUM BELLİ"

Sözlerini sürdüren Karadağlı, "Linçler uzayınca girip bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özürlük' falan demiş. Demirtaş ne dedi: Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Pervin Buldan falan da ona sahip çıktı. Benim duruşum belli. Şimdi gidip onlara sormak lazım siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Bir anda HDP vekilleri sahip çıkıp politik bir duruş" diyerek polemiği başka bir noktaya taşıdı.

Tamer Karadağlı'nın bu sözleri de sosyal medyada tepki çekti.

