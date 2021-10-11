MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihal Yalçın'a tavrı tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu! HDP paylaşımlarını hatırlattı

Nihal Yalçın'a tavrı tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu! HDP paylaşımlarını hatırlattı

11.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu ve Nihal Yalçın'ı hedef aldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki tavrı çok konuşulan Karadağlı polemiği başka bir noktaya taşıdı. Tamer Karadağlı açıklamasında "Zaten HDP'yi savunuyormuş" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşmasını yarıda keserek ödülünü uzattığı için tepki çeken Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu.

Karadağlı 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu. Karadağlı, "Zafer konuşması ödülle yapılır diye verdim, kadın düşmanlığı yapmadım. Ben bir terbiyesizlik yapmadım” dedi.

Canan Kaftancıoğlu Tamer Karadağlı'yı hedef aldıCanan Kaftancıoğlu Tamer Karadağlı'yı hedef aldı

Karadağlı "Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun' dedi. Ben de hayır ödülünüzü alın onunla konuşun dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi" dedi.

"BENİM DURUŞUM BELLİ"

Sözlerini sürdüren Karadağlı, "Linçler uzayınca girip bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özürlük' falan demiş. Demirtaş ne dedi: Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Pervin Buldan falan da ona sahip çıktı. Benim duruşum belli. Şimdi gidip onlara sormak lazım siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Bir anda HDP vekilleri sahip çıkıp politik bir duruş" diyerek polemiği başka bir noktaya taşıdı.

Tamer Karadağlı'nın bu sözleri de sosyal medyada tepki çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
İşte Benim Stilim yıldızıydı! Son hali inanılmaz!İşte Benim Stilim yıldızıydı! Son hali inanılmaz!
Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafiği

43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafiği

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

Tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi! Kahreden detay

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.