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Canan Kaftancıoğlu Tamer Karadağlı'yı hedef aldı

11.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması yapan oyuncu Nihal Yalçın'a olan tavrı nedeniyle paylaşım yaparak Karadağlı'ya sert eleştirilerde bulundu.

Canan Kaftancıoğlu Tamer Karadağlı'yı hedef aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzatmıştı.

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Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise "Kim verdi ödülü?" diye sormuş. Daha sonrasında Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti.

KARADAĞLI'YA SERT ELEŞTİRİ

Yaşananların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması yapan oyuncu Nihal Yalçın'a olan tavrı nedeniyle Tamer Karadağlı'yı eleştirdi.

Ekran Alıntısı

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler (eril bakışa sahip) bu hale getirdi. Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında (3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir Kutluyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı Canan Kaftancıoğlu
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