Nihat Doğan'a yeni suçlamalar

Konu hakkında açıklamalarda bulunan baba, "Şimdi çocuğu eve getiriyorsun. Yani kendine zemin hazırlıyor adam. İyi niyetli bir kişi kafeye indirir çayını kahvesini söyler güle güle der. Daha öncede çocuklar birkaç kez Doğan'ın yanına gitmiş. Bir kız çocuğunun bekar bir erkeğin evinde ne işi var. Ne gibi bir amacı vardır kişinin? Bence hiçbir ahlaklı bir amaç değil bu." dedi.

"MUAYENE TALEBİMİZ OLACAK"

Nihat Doğan'ın kız çocuklarına başka bir yaklaşımı olmuş mudur sorusuna cevap veren baba, 'Ben şüpheleniyorum ağabey. Benim çocuklarım bana bir şey söylemedi. Ama ben şüpheleniyorum. Adli tıpan da bir muayene talebimiz olacak ben bu işin peşini bırakmam. Kızlarım korktuğu için bana net bir şey söylemiyorlar." dedi.

ANNELERİ KONUŞMUŞTU

Kanal D habere konuşan anne, 'Kızlarıma 2 saatten fazla ulaşamadım, ben buna inanamadım. Hemen eşimi aradım. Kıza harçlık veriyormuş. Kendi evine neden davet etti. Neden ev? Sitenin kafeteryası var' dedi.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan’ın avukatı Abdürrahim Elitaş, “Aslı astarı olmayan bir iddia bu. Normalde dosyaya tamamen vakıfım bizzat dosya ile kendim ilgilendim zaten. Şikayetçi bile değil aile şikayetçi olduğunu iddia etse bile bir suç unsuru yok” ifadelerini kullandı.