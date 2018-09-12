Nihat Doğan'a yeni suçlamalar

Konu hakkında açıklamalarda bulunan baba, "Şimdi çocuğu eve getiriyorsun. Yani kendine zemin hazırlıyor adam. İyi niyetli bir kişi kafeye indirir çayını kahvesini söyler güle güle der. Daha öncede çocuklar birkaç kez Doğan'ın yanına gitmiş. Bir kız çocuğunun bekar bir erkeğin evinde ne işi var. Ne gibi bir amacı vardır kişinin? Bence hiçbir ahlaklı bir amaç değil bu." dedi.
"MUAYENE TALEBİMİZ OLACAK"
Nihat Doğan'ın kız çocuklarına başka bir yaklaşımı olmuş mudur sorusuna cevap veren baba, 'Ben şüpheleniyorum ağabey. Benim çocuklarım bana bir şey söylemedi. Ama ben şüpheleniyorum. Adli tıpan da bir muayene talebimiz olacak ben bu işin peşini bırakmam. Kızlarım korktuğu için bana net bir şey söylemiyorlar." dedi.
ANNELERİ KONUŞMUŞTU
Kanal D habere konuşan anne, 'Kızlarıma 2 saatten fazla ulaşamadım, ben buna inanamadım. Hemen eşimi aradım. Kıza harçlık veriyormuş. Kendi evine neden davet etti. Neden ev? Sitenin kafeteryası var' dedi.
Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan’ın avukatı Abdürrahim Elitaş, “Aslı astarı olmayan bir iddia bu. Normalde dosyaya tamamen vakıfım bizzat dosya ile kendim ilgilendim zaten. Şikayetçi bile değil aile şikayetçi olduğunu iddia etse bile bir suç unsuru yok” ifadelerini kullandı.
BEYAZ TV'DEKİ PROGRAMINA SON VERİLDİ
Nihat Doğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Beyaz TV ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm." dedi.
Nihat Doğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Basında aleyhimize başlatılan karalama haberler ve amacı belli olmayan saldırılara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması ve haklarımızın daha çok zayi edilmemesi ve bireyi olduğum beyaz tv ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm."
NİHAT DOĞAN SUÇLAMALARA BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ
“Sadece ifademe başvurdular” diyerek gözaltına alınmadığını söyleyen Doğan, “Gayri milli medya ve sosyal medyadaki kırıntıları, uzantıları bir haber üzerinden hemen büyük bir linç kampanyasına dönüştürdüler işi. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Gözaltı mözaltı böyle şeyler yok. Konu zaten yargıya aksetmiş durumda. Ama şunu söylemek gerekirse bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Gerekli görülürse önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp konuya açıklık getiririz” dedi.
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