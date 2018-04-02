Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülmesinin ardından sosyal medyadan paylaştığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajı nedeniyle tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile bir fotoğraf paylaştı.
Nihat Doğan sosyal medya paylaşımında “Kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan “Zulüm 1453 te başladı” diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın…” ifadelerini kullandı.
NİHAT DOĞAN'IN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI NOTU
“Karşımda oturan, ‘Bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin’ minvalinde Ahu Sungur adlı bayana cevaben attığım tweetimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir. Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan ‘Zulüm 1453 te başladı’ diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın...Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım... Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla :) Dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya..... #ÖzgecanAslan”
PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Kadın istismarının sembolü haline gelen Özgecan Aslan'ın babasının böyle bir paylaşımda yer alması, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Hic bu kadar uzulmemistim... pic.twitter.com/vlLCAHvVQ7— PuCCa (@PuCCaa) 1 Nisan 2018
Özgecan'ın anısına babasından iyi sahip çıkıyor olmamız çok can sıkıcı. pic.twitter.com/fcke9Ja7eZ— Eso The Unicorn Ⓥ (@esotheunicorn) 1 Nisan 2018
Özgecan'ın babasıyla buluşabilirsin, istersen bu fotoğrafı alnına yapıştırıp gezebilirsin. Ama bu Özgecan'ın ardından bu yazdıklarını yazmamış gibi yapamazsın! pic.twitter.com/ZTgTzGghE0— Özgen Aydos (@ozgenaydos) 1 Nisan 2018
Özgecan Aslan için ' mini etek giyersen bunu hakedersin' diyen bir Nihat Doğan vardı ya hah işte o (!)— T.C hülya #TSK (@kryolan) 1 Nisan 2018
Ve karşısındaki Özgecan Aslan'ın babası...
Ülkenin gerizakalılık seviyesi level atladı artık...
Ülkenin suyuna ne katıyorlar anlamadık gitti (!) pic.twitter.com/tBqImMaP5c
Tecavüz edilip katledilen Özgecan Aslan'ın babası ile— Sosyal Demokrat (@Demokratsosyal_) 1 Nisan 2018
"Mini etek giyersen bunu hak edersin. "kaşarsın " diyen Nihat Doğan aynı masada yemek yiyor.. pic.twitter.com/SmlXbvJpu9
demin n*hat doğan gereksizi paylaşmış da denk geldim. özgecan aslan’ın babasıyla aynı masada,sohbet ettikleri bir fotoğrafı paylaşmış ve uzunca bir açıklama yazmış.nefret saçan bir açıklama. mini etek giyen kadına tecavüzü hak gören bu herifle aynı masaya oturmak...midesizlik be.— öfkeli ve ahlaksız (@azadedildim) 31 Mart 2018
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