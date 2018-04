Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülmesinin ardından sosyal medyadan paylaştığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajı nedeniyle tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile bir fotoğraf paylaştı.

Nihat Doğan sosyal medya paylaşımında “Kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan “Zulüm 1453 te başladı” diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın…” ifadelerini kullandı.

NİHAT DOĞAN'IN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI NOTU

“Karşımda oturan, ‘Bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin’ minvalinde Ahu Sungur adlı bayana cevaben attığım tweetimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir. Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan ‘Zulüm 1453 te başladı’ diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın...Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım... Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla :) Dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya..... #ÖzgecanAslan”