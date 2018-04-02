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Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Nihat Doğan, 2015'te cinsel istismara uğrayıp vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın altına çok tepki çeken 'mini etek' tweetini hatırlatarak kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste öldürülmesinin ardından sosyal medyadan paylaştığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajı nedeniyle tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile bir fotoğraf paylaştı.

Nihat Doğan sosyal medya paylaşımında “Kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan “Zulüm 1453 te başladı” diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın…” ifadelerini kullandı.

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NİHAT DOĞAN'IN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI NOTU

“Karşımda oturan, ‘Bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin’ minvalinde Ahu Sungur adlı bayana cevaben attığım tweetimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir. Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan ‘Zulüm 1453 te başladı’ diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın...Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım... Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla :) Dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya..... #ÖzgecanAslan”

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PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kadın istismarının sembolü haline gelen Özgecan Aslan'ın babasının böyle bir paylaşımda yer alması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Özgecan Aslan Nihat Doğan Mehmet Aslan instagram mini etek

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yeter bu adami görmek istemiyoruz bu ne yaa
Artık çok iyi anlıyorum ki!Ölene mezarında da rahat yok!!!
bu toplum nihat doğan gibi birini hak edecek ne günah işlemiş olabilir ki, sürekli tv lerde basında karşımıza çıkıyor.. cehalet, yobazlık, medya maymunluğundan başka bir şey yok!!
nihat palyaço gibi şekilden şekile girmen bile seni değiştirmez.senin özünde ne olduğunu herkez anladı.bide çıkıp şov yapma.
artık çok iyi anlıyorum ki bu ülkede bilgili karakterli insanlar el üstünde tutulmuyor ve üstüne reyting uğruna yetiştirilen her konuda bilgisine başvurulan medyatik insanlar önemli hale gelmiş hepimize geçmiş olsun
Allah rizasi icin Su nihat denen bu adami Haber etmeyin Allah askina bun adam sayan Bana Gore adamlikla zere kadar adamlikla alakasi yok saygılar
tipik bir itici malzeme.. her lafa girmesi her durumdan vazife çıkarması onun öküzlüğünü kapatmaz . almaayın bu dingili her yere ..
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