MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Hatipoğlu erkeğin görevlerini tek tek saydı, sosyal medya yıkıldı! 'Elbisesini gerekirse...'

Nihat Hatipoğlu erkeğin görevlerini tek tek saydı, sosyal medya yıkıldı! 'Elbisesini gerekirse...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları ile izleyicisinin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu programında sorulan sorular ve verdiği cevaplarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Nihat Hatipoğlu bu defa erkeğin görevlerini saydı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nihat Hatipoğlu erkeğin görevlerini tek tek saydı, sosyal medya yıkıldı! 'Elbisesini gerekirse...'

On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Atv'de iftar ve sahur programları yapan Nihat Hatipoğlu kendisine sorulan sorular ve verdiği yanıtlarla sık sık gündem oluyor.

Nihat Hatipoğlu bu defa "erkeğin görevlerini" saydığı konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seyircilerinin ve takipçilerinin kimi zaman kendisine 'Evde erkekler ne yapmalı?' sorusunu yönelttiğini dile getiren Hatipoğlu, 'Erkek bir kere eşine yardım etmeli' diyerek söze başladı.

hatipoğlu 2

ERKEĞİN GÖREVLERİNİ TEK TEK SAYDI

Nihat Hatipoğlu sonra da; 'Elbisesini gerekirse kendi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli.' dedi.

Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:'Ev işleri ağırlaştığında yükü paylaşmalı, eşi rahatsızlandığında onunla ilgilenmeli. Erkek aileyi ilgilendiren konularda da mutlaka karısına danışarak karar almalı.'

hatipoğlu

Nihat Hatipoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktıYaş farkı çok konuşulmuştu! Dudak dudağa görüntüleri ortaya çıktı
Günlerdir yoğun bakımdaydı! 'Hayati tehlikesi...' Günlerdir yoğun bakımdaydı! 'Hayati tehlikesi...'
Kıyafetleri olay oldu! "Abi o nasıl terlik"Kıyafetleri olay oldu! "Abi o nasıl terlik"
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

Kadirov talimat verdi, ülkede dans müzikleri yasaklanıyor!

'Ayıp olmasın ama...' diyerek yatak odasını açık açık anlattı! Canlı yayın kesildi

'Ayıp olmasın ama...' diyerek yatak odasını açık açık anlattı! Canlı yayın kesildi

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı

Metroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür diledi

Metroda iğrenç olay! 'Hastayım' diyerek özür diledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.