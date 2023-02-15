Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Nihat Hatipoğlu'nun eşi kim?

Depremzedeler için yardım toplanacağı Türkiye Tek Yürek programında yer alacak Nihat Hatipoğlu'nun hayatı araştırılıyor. İlahiyatçı ve rektör olan Nihat Hatipoğlu dini programları ve vaazları ile tanınıyor. Emel Hatipoğlu ile evli olan Nihat Hatipoğlu 3 çocuk babasıdır. İşte Nihat Hatipoğlu hakkında detaylar...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

11 Mayıs 1955 Diyarbakır doğumlu Nihat Hatipoğlu ilkokulu Siirt ve Malatya'da tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesini ve Uşak Lisesini bitirdi. 1981'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede, Hadis Ana Bilim dalında ''Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü'' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı, 2000 yılında da doçent oldu. 2012'de ise profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim aldı. 11 Mart 2017 itibarıyla Yükseköğretim Kurulu üyeliğine getirildi.

Nihat Hatipoğlu birçok kanalda dini içerikli programların sunuculuğunu üslendi. İftar, sahur programlarıyla tanınıyor. Yurt içi ve yurt dışı konferanslar verdi. Yazı ve makaleleri İslam dergilerinde yayımlandı.



