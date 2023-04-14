Nihat Hatipoğlu'na gelen soru dikkat çekti! "Büyü yapmak için kedilerin kuyruğunu kesmek günah mı?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ekranda sahur ve iftar programı yaparak Ramazan ayında dikkat çekiyor. Ünlü ilahiyatçı Instagram hesabını paylaşarak soruları oradan da alacağını söyledi.

Gelen sorular arasında kedilerle ilgili gelen soru yoğunluktaydı.

Nihat Hatipoğlu konuşmasında "Kedinin kuyruğunu, patilerini kesiyorlar. Çok utanmazca bir şey. Bu kedilerden ne istiyorsunuz Allah aşkına, günahsız masum hayvanlar ya" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuşmasının devamında ise "Kedi halinde gariban hayvanlar. Araştırdım bu ne vahşet, ayağını kesiyorlar. Kuyruklarını kesip büyü de kullanıyorlarmış. O büyü yapan utanmazların suçu. Allah bütün masumların hakkını sorar" diyerek isyan etti.

Nihat Hatipoğlu "Kedilerin kuyruğunu, patilerini kesmek... Şiddetle uyarıyorum. Böyle şeylerden uzak durun" dedi.

