İbrahim Tatlıses'in küçük kızı kocaman oldu! Ayşegül Yıldız son halini paylaştı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada Tatlıses doğum gününü kutladı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, büyüdü.

Annesi Ayşegül Yıldız'ın sık sık paylaşım yaptığı Elif Ada'nın son hali herkesi şaşırttı. Annesinin boyuna ulaşan küçük kıza yorum yağdı.

TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

Tatlıses, "Ailemizin en küçüğü Elif Ada'm da büyüyor. Rabbim tüm çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler versin. Altın ufağım çok mutlu, çok güzel geçsin yeni yaşın. İyi ki varsın kızım. Seni çok seviyoruz" paylaşımında bulundu.



Ayşegül Yıldız ise boyuna ulaşan kızını paylaşarak "Boyu boyuma huyu huyuma denk.

Çok sevin çocuklarınızı, ufak tefek şeyler için kırmayın kalplerini. Çok tecrübesiz, çok masumlar…. Deprem hepimizin kalbinde derin yaralar açtı. O yüzden daha sıkı sarılın sevdiklerinize ve evlatlarınıza" dedi.



