Nihat Hatipoğlu'nda herkesi duygulandıran anlar! 8 yaşındaki Almila ağlayarak sordu: Babam bizi bırakıp gitti

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu her ramazan ekranlarda program yapıyor. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekrana gelen ilahiyatçı 7'den 77'e herkesten soru alıyor. Son olarak küçük bir kıza mikrofon verildi ve ortaya duygusal anlar çıktı.

8 yaşındaki Almila ünlü ilahiyatçıya soru sorarken ağlamaya başladı.

Küçük kız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruçu kabul olur mu?" derken ağlamaya başladı ve herkesi de ağlattı.

ÜNLÜ İLAHİYATÇI NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Ünlü ilahiyatçı ise küçük kızın bu anları karşısında ne diyeceğini bilemedi ve "Eee baban yanlış yolda. Senin gibi cici bir kızı annen gibi bir hanımefendiyi niye bırakır gider. Baban büyük bir hata işlemiş Allah onu affetsin sen onla hiç konuşmadın mı?" yanıtını verdi.

Almila'nın annesi ise mikrofonu eline alarak "Dua okuyacaktı aslında bu soruyu sormasını istemedim ama o çok üzülüyor. Sürekli insanlara babanız sizi de bırakıp gitti mi diye soruyormuş. Babası şu anda oruç tutuyor bizi bıraktı gitti" dedi.



Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise "Kız çocukları babasına düşkündür inşallah babası akıllanır ve inşallah Almila'ın gözyaşları diner. Almila senin durumunda bazı çocuklar var onların anne babası da yok senin aklı başında bir anne var. İnşallah baban bu yayını izler" dedi.

