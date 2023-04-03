MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Hatipoğlu'nda herkesi duygulandıran anlar! 8 yaşındaki Almila ağlayarak sordu: Babam bizi bırakıp gitti

Nihat Hatipoğlu'nda herkesi duygulandıran anlar! 8 yaşındaki Almila ağlayarak sordu: Babam bizi bırakıp gitti

03.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla gündeme geliyor. Son olarak ünlü ilahiyatçıya küçük bir kız soru sormak istedi. Soru sorarken ağlamaya başlayan Almila'nın sorusu herkesi duygulandırdı. Küçük kız karşısında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da ne diyeceğini şaşırdı.

Nihat Hatipoğlu'nda herkesi duygulandıran anlar! 8 yaşındaki Almila ağlayarak sordu: Babam bizi bırakıp gitti

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu her ramazan ekranlarda program yapıyor. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekrana gelen ilahiyatçı 7'den 77'e herkesten soru alıyor. Son olarak küçük bir kıza mikrofon verildi ve ortaya duygusal anlar çıktı.

8 yaşındaki Almila ünlü ilahiyatçıya soru sorarken ağlamaya başladı.

Küçük kız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruçu kabul olur mu?" derken ağlamaya başladı ve herkesi de ağlattı.

1

ÜNLÜ İLAHİYATÇI NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Ünlü ilahiyatçı ise küçük kızın bu anları karşısında ne diyeceğini bilemedi ve "Eee baban yanlış yolda. Senin gibi cici bir kızı annen gibi bir hanımefendiyi niye bırakır gider. Baban büyük bir hata işlemiş Allah onu affetsin sen onla hiç konuşmadın mı?" yanıtını verdi.

Kısa şortuyla boy gösterdi! "Kilo vermişsin" Kısa şortuyla boy gösterdi! "Kilo vermişsin"

dgdfgd

Almila'nın annesi ise mikrofonu eline alarak "Dua okuyacaktı aslında bu soruyu sormasını istemedim ama o çok üzülüyor. Sürekli insanlara babanız sizi de bırakıp gitti mi diye soruyormuş. Babası şu anda oruç tutuyor bizi bıraktı gitti" dedi.

rtry
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise "Kız çocukları babasına düşkündür inşallah babası akıllanır ve inşallah Almila'ın gözyaşları diner. Almila senin durumunda bazı çocuklar var onların anne babası da yok senin aklı başında bir anne var. İnşallah baban bu yayını izler" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur yarışmacısı o yoruma dayanamadı! Savcılığın yolunu tuttuKısmetse Olur yarışmacısı o yoruma dayanamadı! Savcılığın yolunu tuttu
Derin göğüs dekoltesiyle nefesleri kesti! Bakan bir daha baktıDerin göğüs dekoltesiyle nefesleri kesti! Bakan bir daha baktı
İddialı seçim! Göğüsleri elbiseden taştıİddialı seçim! Göğüsleri elbiseden taştı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Nihat Hatipoğlu yaşında ele istedi

En Çok Okunan Haberler

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

Burak Yılmaz depremi! Yuhalandı, veda etti...

Burak Yılmaz depremi! Yuhalandı, veda etti...

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı eski karısı hakkında konuştu! "Ayrılırken..."

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı eski karısı hakkında konuştu! "Ayrılırken..."

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.