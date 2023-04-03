İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kısa şortuyla Miami'de boy gösterdi! "Çok zayıflamışsın"

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak sesiyle ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak ile arasındaki sorunları halletti ve kızına kol kanat gerdi.

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Çıtak son dönemde sosyal medyada adından söz ettiriyor. Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses Miami'ye gitti.

Miami'de güneşin keyfini çıkaran İbrahim Tatlıses'in kızı kısa şortunu giyip sokaklarda boy gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in kızına yorum yağdı. Genç şarkıcıyı görenler "Çok zayıflamışsın güzel olmuş", "Fotoşopla boyunu mu uzattın?", "Çok kilo vermişsin" yorumlarında bulundu.

