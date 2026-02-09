SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Nihat Kahveci Beşiktaş'ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin"

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönerek 2-2’lik beraberliği kurtardı. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Ersin Destanoğlu’nun taraftarla olan bağının artık koptuğunu belirtirken asıl sorunun savunma organizasyonu olduğunu vurguladı. Yeni transferlerin performansını olumlu bulan Kahveci, takımın gol yollarından çok savunma zaaflarını çözmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...

Nihat Kahveci Beşiktaş'ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin"
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürerken Beşiktaş sahasında ağırladığı Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yeni transferlerin sahne aldığı mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"16. DAKİKADAN SONRA..."

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 1

"İlk 16 dakika Beşiktaşlı taraftarlar "Aman Allah'ım, 3'e mi 4'e mi gider maç" der. 16. dakikadan sonra da Alanyasporlular "4-2, 5-2 mi olacak" der. Böyle bir maç izledik."

"GOLLER ERSİN'E YAZAR AMA 90 DAKİKA ISLIK YAZMAZ"

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 2

"Güven'in golleri çok iyi. Ersin'e yazar ama 90 dakika da ıslık yazmaz. Performansını eleştirelim ama tüm bu gidişatı Ersin'e yazmayalım. Ersin oynamıyordu, Mert'i bekledi. Ara sıra bir görev aldı. Mert gidince oynamaya başladı. Kötü de başlamadı. Son şampiyonlukta kalecilik yaptı. İyi oynuyor demiyorum ama bir kişiye bu kadar bedel bence ödettirilmemeli."

"ARTIK BAĞ KOPTU! GİTSİN"

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 3

Ersin de artık bir yol çizsin bence. Artık bağ koptu. Gitsin, bir yerde oynuyorsa oynasın. Şu an öyle bir dönem değil. Zaten kaleci de geldi, yetişmedi. Diğer maçta büyük ihtimalle o oynar, oynamalı. Ersin'in de kalbi var. Kaldırmaz artık. Kopmuş bağ.

"BEŞİKTAŞ ŞURAYI ANALİZ ETMELİ"

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 4

"Beşiktaş'ın sorunu atmak değil. Beşiktaş pozisyona giriyor, goller atıyor. Sezon başındaki kadro da atıyordu. Beşiktaş'ın sıkıntısı gol yemekte. 2 tane net pozisyon, 2'sinde de top ağlarla buluştu. Beşiktaş şurayı analiz etmeli. Sadece "Güven topa vurdu, Ersin yedi" tamam, Ersin hatalı. Ama o topun oraya nasıl geldiğini analiz etmezsen o golleri daha da fazla yersin. Hadi ilk golü geçtim ama 2. gol... Ümit 60 metre top sürdü, pasını verdi, bomboş Güven. Bir forvet oyuncusu nasıl bu kadar boş kalır?"

"ADINI OĞUZHAN 'VAR' KOY"

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 5

"Beşiktaş içeriye "2-1 girmeli" dedim. Sonra Oh'ya yapılan penaltı, VAR'dan verdi. Hakem zaten VAR'sız bir şey vermedi. Oğuzhan 'VAR'... 16 pozisyonun 13'ünü penaltıdan veriyorsan yarın nüfus müdürlüğüne gidip adını Oğuzhan 'VAR' koy. Bu arada temas var orada, ben verirdim."

ORKUN VE OLAITAN

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 6

"Orkun son maçlardaki ivmesini devam ettirdi. Şık bir penaltı attı. Affedersin her yerini yırttı sahada. Olaitan'a koşmadı demem. Tribüne çıkıp taç bile atıyor."

"AGBADOU'YU BEĞENDİM"

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 7

"Agbadou da takım arkadaşlarını tanıyacak. Oradan Gökhan gidiyor, oraya kayayım derken birden sağ bek gibiydi maç başlarında. Ndidi'nin yanına çıkıp ön libero gibi oluyordu. Tam çizgide değildi. Ama Agbadou'nun genel performansını beğendim. Beşiktaş duran topları iyi kullandığı an Agbadou'yla rakip ceza sahası içerisinde çok tehlike yaratır. Bugün bir tane Olaitan'ın taç atışında Cengiz'e indirdi. Birde Orkun'un ortasında Oh'ya indirdi."

"NASIL BİR RÖVAŞATA?"

Nihat Kahveci Beşiktaş ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin" 8

"O'h nasıl bir rövaşata golü? Bir santrfor için bundan daha iyi bir golle başlangıç olmaz. 3 kişinin arasında yatıp öyle vurmak..."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimsenin beklemediği olay! Beşiktaş dünyada ilk 4'teKimsenin beklemediği olay! Beşiktaş dünyada ilk 4'te
Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...Yer çekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh yıktı geçti...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ersin Destanoğlu Nihat Kahveci son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.