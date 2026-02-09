Nihat Kahveci Beşiktaş'ın yıldızına kapıyı gösterdi! "Artık gitsin"

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürerken Beşiktaş sahasında ağırladığı Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yeni transferlerin sahne aldığı mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"16. DAKİKADAN SONRA..."

"İlk 16 dakika Beşiktaşlı taraftarlar "Aman Allah'ım, 3'e mi 4'e mi gider maç" der. 16. dakikadan sonra da Alanyasporlular "4-2, 5-2 mi olacak" der. Böyle bir maç izledik."

"GOLLER ERSİN'E YAZAR AMA 90 DAKİKA ISLIK YAZMAZ"

"Güven'in golleri çok iyi. Ersin'e yazar ama 90 dakika da ıslık yazmaz. Performansını eleştirelim ama tüm bu gidişatı Ersin'e yazmayalım. Ersin oynamıyordu, Mert'i bekledi. Ara sıra bir görev aldı. Mert gidince oynamaya başladı. Kötü de başlamadı. Son şampiyonlukta kalecilik yaptı. İyi oynuyor demiyorum ama bir kişiye bu kadar bedel bence ödettirilmemeli."

"ARTIK BAĞ KOPTU! GİTSİN"

Ersin de artık bir yol çizsin bence. Artık bağ koptu. Gitsin, bir yerde oynuyorsa oynasın. Şu an öyle bir dönem değil. Zaten kaleci de geldi, yetişmedi. Diğer maçta büyük ihtimalle o oynar, oynamalı. Ersin'in de kalbi var. Kaldırmaz artık. Kopmuş bağ.

"BEŞİKTAŞ ŞURAYI ANALİZ ETMELİ"

"Beşiktaş'ın sorunu atmak değil. Beşiktaş pozisyona giriyor, goller atıyor. Sezon başındaki kadro da atıyordu. Beşiktaş'ın sıkıntısı gol yemekte. 2 tane net pozisyon, 2'sinde de top ağlarla buluştu. Beşiktaş şurayı analiz etmeli. Sadece "Güven topa vurdu, Ersin yedi" tamam, Ersin hatalı. Ama o topun oraya nasıl geldiğini analiz etmezsen o golleri daha da fazla yersin. Hadi ilk golü geçtim ama 2. gol... Ümit 60 metre top sürdü, pasını verdi, bomboş Güven. Bir forvet oyuncusu nasıl bu kadar boş kalır?"

"ADINI OĞUZHAN 'VAR' KOY"

"Beşiktaş içeriye "2-1 girmeli" dedim. Sonra Oh'ya yapılan penaltı, VAR'dan verdi. Hakem zaten VAR'sız bir şey vermedi. Oğuzhan 'VAR'... 16 pozisyonun 13'ünü penaltıdan veriyorsan yarın nüfus müdürlüğüne gidip adını Oğuzhan 'VAR' koy. Bu arada temas var orada, ben verirdim."

ORKUN VE OLAITAN

"Orkun son maçlardaki ivmesini devam ettirdi. Şık bir penaltı attı. Affedersin her yerini yırttı sahada. Olaitan'a koşmadı demem. Tribüne çıkıp taç bile atıyor."

"AGBADOU'YU BEĞENDİM"

"Agbadou da takım arkadaşlarını tanıyacak. Oradan Gökhan gidiyor, oraya kayayım derken birden sağ bek gibiydi maç başlarında. Ndidi'nin yanına çıkıp ön libero gibi oluyordu. Tam çizgide değildi. Ama Agbadou'nun genel performansını beğendim. Beşiktaş duran topları iyi kullandığı an Agbadou'yla rakip ceza sahası içerisinde çok tehlike yaratır. Bugün bir tane Olaitan'ın taç atışında Cengiz'e indirdi. Birde Orkun'un ortasında Oh'ya indirdi."

"NASIL BİR RÖVAŞATA?"

"O'h nasıl bir rövaşata golü? Bir santrfor için bundan daha iyi bir golle başlangıç olmaz. 3 kişinin arasında yatıp öyle vurmak..."