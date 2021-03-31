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Nihat Kahveci: Caner Erkin'in gollerde hatası vardı

31.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takım'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan yorumcu Nihat Kahveci, Türkiye'nin sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalarak büyük bir fırsat teptiği mücadeleyi değerlendirdi. Nihat Kahveci'nin Süper Lig oyuncularının milli takıma etkisi hakkında söylediği sözler geceye damga vurdu. Nihat Kahveci ayrıca Caner Erkin'in performansına da ayrı bir parantez açarak hiç beklediği gibi olmadığını, gollerde hata yaptığını ifade etti.

Nihat Kahveci: Caner Erkin'in gollerde hatası vardı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Türkiye'nin Letonya ile sürpriz bir şekilde 3-3 berabere kalarak büyük bir fırsat tepmesini eski milli futbolcu Nihat Kahveci yorumladı.

Mücadelenin ardından Tivibu Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Süper Lig'de forma giyen isimlerin oyuna girmesinin ardından milli takımın performansının ve oyun kalitesinin düştüğünü öne sürdü.

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Nihat Kahveci ayrıca Caner Erkin'in performansına da ayrı bir parantez açarak hiç beklediği gibi olmadığını, gollerde hata yaptığını ifade etti.

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NİHAT KAHVECİ'NİN GECEYE DAMGA VURAN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"3-1 öndeyken maçın fişini çekmemiz gerekiyordu. İçeride 3 gol yemek sıkıntılı bir durum, Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Gereksiz fauller yaptık. Taylan'ın bir tane faulü var, yapmaması gerekiyor. Bu 3 maçımıza başlamadan önce 7 puanı verseler kabul eder miydiniz deseler ben imzamı atardım. Bir Hollanda beraberliği gibi düşünerek 7 puan kötü değil veya Norveç beraberliğiyle. Biraz üzücü oldu bu sonuç. Eylül'e kadar ara olacak ama bu jenerasyona galibiyetle bitirmek yakışacaktı. Onlar da sanıyorum demoralize olmuşlardır. Süper Lig'in kalitesini artırmak lazım. Süper Lig'in oyuncuları oyuna girdikten sonra Milli Takım'ın performansı düştü biraz, net gözüktü. Taylan'ın heyecanını anlamadım. Caner hiç beklediğimiz gibi değildi, gollerde hatası vardı. Üzülmemek elde değil, galip gelsek tabii ki daha güzel olacaktı. Yine de lideriz."


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