Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe rakibine tek golle mağlup olurken karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'e tepkiler gecikmedi. Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin bu performansı sonrası oldukça sinirlenirken özellikle bir isim için demediğini bırakmadı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olurken Sarı-Lacivertliler aldığı bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaçırmış oldu.

Sarı-Lacivertliler'in Devler Ligi'ne vedası camiada ve taraftar nezdinde büyük tepki çekerken yorumcu Nihat Kahveci de Fenerbahçe'nin performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci, Sarı-Lacivertliler'in rakibi karşısında gösterdiği bu performansı yerden yere vururken yıldız ismi yerden yere vurdu.

"HANGİ BANKAYLA ÇALIŞIYOR"

"Şu Szymanski'nin hangi bankayla çalıştığını bana söyleyin ya! Bu nasıl bir kredi ya! Bu nasıl bir kredi! Sahanın içinde bir tane olumlu hareketi olmayan, 10 numara sıfatı verilen sadece koşuyor diye Mourinho'nun '3 tane Szymanski olsa oynatırım' dediği, bugün bence oyundan ilk çıkması gereken adam maçı bitiriyor.

"NE BEKLEYECEĞİZ?"

Brown oyundan çıkıyor maçı Brown'ın kenarında bitiriyor. Son dakika topu bile kaleciye şişiriyor. Ne bekleyeceğiz ya biz bu Fenerbahçe'den?

"YAZIK BU TARAFTARA"

Hocası ayrı dert, yönetim ayrı dert... Yazık ya bu taraftara! Bir tane isabetli şu izlemez mi ya 30-35 milyon taraftarı var ya!"

