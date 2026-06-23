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Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Montella ve Hacıosmanoğlu'na zehir zemberek sözler...

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya havlu atmasının yankıları sürüyor. Eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, faturayı teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kesti. Canlı yayında adeta açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu Milli Takım'ı sevmeyenin..."

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Montella ve Hacıosmanoğlu'na zehir zemberek sözler...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük umutlarla sahaya çıkan ancak Avustralya ve Paraguay karşısında alınan üst üste mağlubiyetlerle turnuvaya erken veda eden A Milli Takım'da sular durulmuyor. Kontra Spor YouTube kanalında hezimetin faturasını değerlendiren efsane golcü Nihat Kahveci, hem teknik heyeti hem de federasyon yönetimini topa tuttu.

"SAÇLA SAKALLA UĞRAŞACAĞINA KENDİ HATALARINA BAK!"

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Montella ve Hacıosmanoğlu na zehir zemberek sözler... 1

Eleştiri oklarını ilk olarak İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya yönelten Kahveci, saha içindeki taktiksel felaketlere dikkat çekti. Montella'nın futbolcuların dış görünüşüne odaklanmasını sert bir dille eleştiren efsane isim, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuların saçına, sakalına veya saha dışındaki detaylara takılacağına önce dönüp kendi tercihlerine ve hatalarına bakacaksın! Kerem Aktürkoğlu'nu o kadar uzun süre oyunda tutmak, takımın hücum planındaki eksiklikler... Teknik heyet önce kendi hatalarını kabul etme erdemini göstermeli."

"YURT DIŞINDA TAKDİR GÖRÜYORUM" SÖZLERİNE TEPKİ

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Montella ve Hacıosmanoğlu na zehir zemberek sözler... 2

Montella'nın zaman zaman kendini savunmak için kullandığı "Yurt dışında daha çok takdir görüyorum" minvalindeki açıklamalarına da sinirlenen Kahveci, eleştirilerin tamamen saha sonuçlarıyla orantılı olduğunu vurguladı. Kahveci, "İyi oynadığınızda da övdük sizi. Başarılı olduğunuzda bu milli takımı ve teknik heyeti her zaman göklere çıkardık. Eleştiriler başarısız sonuçlardan kaynaklanıyor, bunlara açık olacaksınız." diyerek İtalyan hocaya mesaj yolladı.

HACIOSMANOĞLU'NA: "ORTAMI SAKİNLEŞTİRECEĞİNE POLEMİK YARATIYOR"

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Montella ve Hacıosmanoğlu na zehir zemberek sözler... 3

Nihat Kahveci'nin hedefindeki bir diğer isim ise sert üslubuyla gündemden düşmeyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Başarısızlığın ardından federasyonun kriz yönetiminde sınıfta kaldığını savunan ünlü yorumcu, milli takımın etrafındaki gereksiz tartışmaların merkezinde TFF'nin olduğunu belirtti. Kahveci, ortamı sakinleştirmek yerine yeni polemiklerin fitilinin ateşlenmesinin Türk futboluna zarar verdiğinin altını çizdi.

YAYINA DAMGA VURAN BEDDUA: "ALLAH BELASINI VERSİN!"

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Montella ve Hacıosmanoğlu na zehir zemberek sözler... 4

Değerlendirmelerinin son bölümünde milli takım sevgisini sorgulayanlara karşı adeta çileden çıkan Nihat Kahveci, yayına damga vuran o tarihi çıkışı yaptı. Ses tonunu yükselten efsane isim, eleştirilerinin temelinde yatan vatan sevgisini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Bu Milli Takım'ı sevmeyenin Allah belasını versin!"

Kahveci'nin bu isyanı, Dünya Kupası hezimeti sonrası öfkeli olan futbolseverler arasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Nihat Kahveci dünya kupası milli takım
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