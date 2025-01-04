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Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan ilginç bir talepte bulundu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.01.2025 09:32
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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların efsane futbolcusu Nihat Kahveci, alınan bu sonucun ardından canlı yayında çılgına döndü.

Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan ilginç bir talepte bulundu

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu. Siyah-beyazlıların kötü gidişatına patlayan Kahveci, yeni başkan Serdal Adalı'ya seslendi.

"2024 YILINDA 10 YIL YAŞLANDI"

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"Beşiktaşlı taraftarlar 2024 yılında 10 yıl yaşlandı. Yazık, tek kelimeyle yazık! Mert'i kenara koyuyorum. Bana göre geçen sene yılın kalecisiydi"

"BURADAN SERDAL ADALI'YA SESLENİYORUM"

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"Ben hayatımda böyle bir futbol görmedim. Buradan Serdal Adalı'ya sesleniyorum; U19'u ara maçtan sonra. Topla onları onlar oynasın, kalede de Mert olsun. Silva ne oldu? Bu arada yeteneklerini mi unuttun? Muçi bir şut attı yok. Türkiye'nin en kötü 6 numarası, Türkiye'nin en kötü 8 numarası Beşiktaş'ta. Bugünkü Beşiktaş'ta Mert hariç herkesi yollasan yeridir."

"BORÇLARI HERKES ARTTIRDI, SEN DE ARTTIR!"

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"Başkana seslenmek istiyorum. Yollayabildiğini yolla, acıma. Hiçbir şey olmaz. Herkes borcu arttırdı, sen de arttır. Bu formayı taşımak istemeyen ruhsuzları yolla başkanım."

Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci beşiktaş
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