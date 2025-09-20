SPOR

Nihat Kahveci canlı yayında çok sinirlendi! Beşiktaş ve Sergen Yalçın için çok konuşulacak iddia

Süper Lig'in 6. hafta açılış mücadelesinde Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Siyah-Beyazlılar'da alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken, yorumcu Nihat Kahveci'den karşılaşmaya dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu maçın yankıları sürerken Nihat Kahveci karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kahveci açıklamasında 'şampiyonluk için umudum yok' değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"NECİP UYSAL'I SUÇLAYAMAM"

Nihat Kahveci canlı yayında çok sinirlendi! Beşiktaş ve Sergen Yalçın için çok konuşulacak iddia 1

"Necip Uysal, 1 senedir yoktu yürüyemiyor ama ben onu suçlayamam. Onun yüzünden yenilmedi. Sosyal medyaya bakıyorum Necip'i biçmişler. Felix'in, Paulista'nın, Gökhan'ın suçu yok mu? Bilal'i saymıyorum çırpındı ama onun dışında kim iyi oynadı? Beşiktaş kadrosu isim olarak kötü mü ya! Rıdvan Yılmaz hazırsa Jurasek'in yerine oynaması lazım. Rafa Silva top oynamayı unutmuş. Bir takım 4 pas yapamaz mı?"

"SERGEN YALÇIN DAHA AĞIR KONUŞURDU"

Nihat Kahveci canlı yayında çok sinirlendi! Beşiktaş ve Sergen Yalçın için çok konuşulacak iddia 2

Sergen Yalçın, şu an benim yorumcu koltuğumda olsa daha ağır konuşurdu bu Beşiktaş’a.

"BEŞİKTAŞ İZLEDİ"

Nihat Kahveci canlı yayında çok sinirlendi! Beşiktaş ve Sergen Yalçın için çok konuşulacak iddia 3

"Bugün hak ederek kazanan, çok güzel bir atmosferde oynanan maçla, maçın başından sonuna kadar ciddi oynayan, teknik olarak, taktik olarak, disiplin olarak, fizik olarak, tempo olarak, istek ve arzu olarak her anlamda Beşiktaş'ın 5 adım önündeydi Göztepe. Sonradan giren oyuncuların bile iyi oynadığı Göztepe futbol takımını, Stoilov'u, taraftarlarını tebrik ediyorum. Bir galibiyet, bu kadar net bir şekilde kazanılır. Dakika 1'den 95'e kadar maçı bırakmadılar. 94. dakikada Stoilov 'basın' diyor, basıyorlar. Maçı yönetti. Beşiktaş takımı da çok güzel izledi!"

"BEŞİKTAŞ DEPLASMANA GİTMESİN"

Nihat Kahveci canlı yayında çok sinirlendi! Beşiktaş ve Sergen Yalçın için çok konuşulacak iddia 4

“4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin.”

"ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUDUM YOK"

Nihat Kahveci canlı yayında çok sinirlendi! Beşiktaş ve Sergen Yalçın için çok konuşulacak iddia 5

"'Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak! Bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak' dediniz. 'Şampuan atmayacak' dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylülde ligi bitirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz."

