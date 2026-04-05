Nihat Kahveci, canlı yayında Galatasaray'ın iki yıldızını hedef aldı!

Trabzonspor ile Galatasaray'ın oynadığı maç sonrası canlı yayında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı iki yıldızı hedef aldı. Kahveci, bu iki oyuncunun en kötü maçlarından birini oynadığını savundu. Kahveci'nin bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve zirve yarışına ortak oldu. Nihat Kahveci, bu maç sonrası canlı yayında gündem olacak ifadeler kullandı.

"Galatasaray bugün neden kaybetti? Neleri daha iyi yapabilirdi? Bunlar konuşulabilir ama bugün Galatasaray'da konuşulacak en önemli konulardan biri: Icardi. Icardi ile devam mı tamam mı? Bugünkü Icardi performansı… Bana göre sahada yoktu ama sahada 95 dakika kalan da bir Icardi izledik. Okan hoca sonradan müdahalelerde bulundu ama karşılığını alamadı.

Galatasaray, orta sahada ne ikinci topları alabildi ne de pas trafiği yapabildi. İşin defansında Davinson ve Singo'nun sıkıntılarını gördük. Jakobs'un Galatasaray kariyerindeki en kötü maçı olabilir. Torreira, bu sene belli başlı maçlarda kötü oynuyordu. Bu maçta gerçekten çok kötüydü. Çıkmayı da hak eden bir performans gösterdi. Bu arada şunu da söyleyeyim… Bir pozisyonda hiç faul yok, yine attı kendini. Torreira'nın genelde yaptığı şeyler. Hakem de o pozisyonu yedi, Trabzonspor atağa çıkıyordu. Galatasaray'da genelde herkes performansının altındaydı. Okan hoca da öyle. Pina'nın etkili olduğunu gördükten sonra değişiklikleri daha erkenden yapabilirdi."

Nihat Kahveci'nin bu eleştirileri sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu. Bazı Galatasaraylı taraftarlar bu eleştirilere katılırken bazıları sert ifadeleri haksız buldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!

Adam doğru konuşmuş eleştirilere tarafı yok ki.
gönderin ikisinide okanada ceza verin neden sallai ile baslamamışki
Şampiyon Galatasaray, herkes bunu biliyor
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

