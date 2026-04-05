Nihat Kahveci, canlı yayında Galatasaray'ın iki yıldızını hedef aldı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve zirve yarışına ortak oldu. Nihat Kahveci, bu maç sonrası canlı yayında gündem olacak ifadeler kullandı.

"ICARDI VE JAKOBS"

"Galatasaray bugün neden kaybetti? Neleri daha iyi yapabilirdi? Bunlar konuşulabilir ama bugün Galatasaray'da konuşulacak en önemli konulardan biri: Icardi. Icardi ile devam mı tamam mı? Bugünkü Icardi performansı… Bana göre sahada yoktu ama sahada 95 dakika kalan da bir Icardi izledik. Okan hoca sonradan müdahalelerde bulundu ama karşılığını alamadı.

Galatasaray, orta sahada ne ikinci topları alabildi ne de pas trafiği yapabildi. İşin defansında Davinson ve Singo'nun sıkıntılarını gördük. Jakobs'un Galatasaray kariyerindeki en kötü maçı olabilir. Torreira, bu sene belli başlı maçlarda kötü oynuyordu. Bu maçta gerçekten çok kötüydü. Çıkmayı da hak eden bir performans gösterdi. Bu arada şunu da söyleyeyim… Bir pozisyonda hiç faul yok, yine attı kendini. Torreira'nın genelde yaptığı şeyler. Hakem de o pozisyonu yedi, Trabzonspor atağa çıkıyordu. Galatasaray'da genelde herkes performansının altındaydı. Okan hoca da öyle. Pina'nın etkili olduğunu gördükten sonra değişiklikleri daha erkenden yapabilirdi."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nihat Kahveci'nin bu eleştirileri sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu. Bazı Galatasaraylı taraftarlar bu eleştirilere katılırken bazıları sert ifadeleri haksız buldu.