Nihat Kahveci'den 1 milyon Dolar iddiasına cevap geldi!

Maç günleri en çok takip edilen yorumculardan biri olan Nihat Kahveci için, gazeteci İbrahim Seten ilginç bir iddia ortaya atmış ve sosyal medyayı karıştırmıştı.

"1,2 MİLYON DOLAR MAAŞ İSTİYOR"

İbrahim Seten, teyide muhtaç diyerek, "Haftada iki YouTube, iki TV programı için aylık 4 milyon Lira istemiş. Yani 100 bin Dolar. Bu 1.2 milyon Dolar manasına en kötü ihtimalle bir milyon Dolar manasına gelir. Bu işi Ekol TV bozdu. Sergen Yalçın'a onlar bir milyon dolar verdi. Şimdi 'ben de Nihat'ım ben de alırım' diyordur. Nihat'ın bir de eşi var, Funda Hanım, yükselişinde payı olan bu piyasaya hakim biri. Diyordur ki 'Benim kocam Sociedad'da oynamış, İspanya'yı almış götürmüş; Sergen Siirt Jetpa'ya gitmiş, Türkiye dışına çıkmamış, kocam İspanya gol kralı olmuş' diyerek kocasını konumlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

NİHAT KAHVECİ'DEN CEVAP GELDİ

Nihat Kahveci, iddialara ilişkin cevap verdi ve, 'Bir kelime doğru aradım inanın bulamadım. Biricik eşimin ismi dahil. Adı Fulya' yorumu yaptı.