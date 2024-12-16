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Nihat Kahveci'den Ba'nın Dzeko'ya attığı kafa sonrası göndermeli sözler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.12.2024 08:14
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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk ederken mücadelenin45+1. dakikada Ousseynou Ba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 29 yaşındaki Senegalli stoper, yaşanan tartışma sonrası Edin Dzeko'ya kafa attı. Çok sinirlenen Boşnak golcünün kaşında açılma meydana gelirken VAR devreye girdi. Pozisyonu inceleyen hakem Ozan Ergün, Ba'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Bu pozisyona dair değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Nihat Kahveci'den Ba'nın Dzeko'ya attığı kafa sonrası göndermeli sözler!
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Nihat Kahveci maçın ardından çok konuşulacak değerlendirmelere imza attı.

Kontraspor Youtube kanalında konuşan Kahveci, Mourinho'ya eleştirilerde bulunurken Dzeko'ya kafa atan ve Ba'nın pozisyonuyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MAÇ 2-2 BİTSE..."

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Maç 2-2 bitse ortalık yıkılırdı. Geldiğinden beri ilk defa 10 üzerinden 10 performans veren Youssef En-Nesyri kafasını iyi kullandı. İlk golü muhteşemdi. Kalecinin yapabileceği bir şey yoktu. Fenerbahçe'nin ilk golü dışında organize atak yaptığını söyleyemem. Daha fazla organize ataklar yapmalı. Bireysel yeteneğe dönüyor iş.

"BAZILARI 7 TAKLA ATAR"

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Sahada bazı futbolcuların çok agresif bir dili vardı. Mesela Ba. Dzeko seni hafif tahrik etti, belki İngilizce küfür etti. Sen, kafa attın kardeşim adama, kaşı yarıldı. O bölge çok acır. Kırmızı kart! Neden kafa atarsın? O kafayı bazıları yese VAR monitörüne kadar yuvarlanır, 7 takla atar. Dzeko ise durdu!

"ARKADAŞLARININ EMEĞİNE YAZIK"

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Evet Dzeko proveke etti ama sen herkesin önünde adama kafa attın. PFDK 2 en az maç ceza verecek şimdi. Takımında olayım 4 maç da ben ceza veririm. Takım arkadaşlarının emeğine yazık. O itişmeyi kakışmayı hakem göremedi. VAR'a aferin, çağırdı. Dzeko da sarıyı hak etti.

"SEN MOURINHO'SUN AĞIRLIĞIN VAR"

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Galibiyeti, Samet Akaydin'a armağan ediyorsan, bugün neden 21'e almadın hocam? Kulübede armağan etseydin, sen Mourinho'sun ya! Bu açıklama olmaz. Sen Mourinho'sun bir ağırlığın, kredin var.

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Süper Lig Nihat Kahveci son dakika dzeko fenerbahçe
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