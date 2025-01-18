Nihat Kahveci'den Beşiktaş galibiyeti sonrası Ole Gunnar Solskjaer yorumu: "Görünce ne yapacağını şaşırtmıştır!"

Süper Lig'in 20’nci haftasında Beşiktaş, ligin flaş ekibi Samsunspor'u konuk etti. İki takımında karşılıklı pozisyonlardan yararlanamadığı maçta gol sesi çıkmadı. Kritik maç sonrası eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"SOLSKJAER NE YAPACAĞIZ DEMİŞTİR"

Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, "Beşiktaş ilk yarının son bölümüne kadar çok kötü oynadı. Ama ikinci yarıda özellikle Muçi oyuna girdikten sonraki Beşiktaş'ı da ayrı konuşmamız lazım. Beklenilen atak isteği, rakip kaleye varma isteği, Muçi'nin topu alıp öne gitmesi... 60'dan sonraki oyunu hoşumuza gitti. İyi oynadın ama atacaksın golü. İlk 60 dakikadaki futbolu izleyen Solskjaer, İngiliz futbolu, kenarlardan akıyorduk falan filan, ne yapacağız demiştir." şeklinde konuştu.

"AĞIR KARAR"

Mücadelenin 64. dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Samsunspor savunmacısı Ricky van Drongelen'e çıkan kararı değerlendiren Kahveci, "Kırmızı kart biraz ağır karar. İkinci sarılar bu kadar kolay olmamalı. Katılma ihtimalim yok. Ağır karar. Hafif bir çekme var." ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNDE OLANLAR NE DEMİŞTİR BİLMİYORUM"

Samsunspor karşısında ilk yarıyı isbetsiz şut ile tamamlayarak bu sezonun en kötü istatistiğine imza atan Beşiktaş ile ilgili ise Kahveci, "Beşiktaş ilk yarı yine, tribünlerde olan taraftarlar ne demiştir bilmiyorum. Tek heyecanlandığım pozisyon Immobile'nin direkten topu olur mu ilk yarıda?" dedi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER SÖZLERİ...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için Nihat Kahveci, "Hayırlı olsun diyorum. İnşallah Cardiff'teki puan ortalamasıyla Beşiktaş'a gelmez. Serdal beyi de tebrik ediyorum böyle bir ismi getirdi diye. Getirmese de bir şey demezdim çünkü ligde kopmuşsun ama kağıt üzerinde ne kadar zor gözükse de iki tane Avrupa maçı var. Play-off oynama ihtimali matematiksel olarak var. İşi zor ama hoca Bilbao maçını bekleyip geleyim demedi." değerlendirmesinde bulundu.