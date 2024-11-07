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Nihat Kahveci'den bir çarpıcı iddia daha! Her hafta gündemi belirlemeye devam ediyor fakat bu seferki tavsiyesi çok daha ilginç...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.11.2024 11:18
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Futbol yorumlarıyla her hafta gündeme gelmeye devam eden Nihat Kahveci'den Beşiktaş teknik direktörüne ilginç bir tavsiye geldi. Dün, Jonas Svensson'un performansı göz doldururken, Nihat Kahveci, Norveçli sağ bekin yedek kalması gerektiğini savundu.

Nihat Kahveci'den bir çarpıcı iddia daha! Her hafta gündemi belirlemeye devam ediyor fakat bu seferki tavsiyesi çok daha ilginç...
Jonas Svensson

Jonas Svensson

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü. Nihat Kahveci, maçın yıldızı seçilen Svensson'un yedek kalması gerektiğini savundu.

"HOCAM SVENSSON'U KES"

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"Hocam ara sıra Svensson'u kes. Kasımpaşa maçında kestin, hayrına oldu. Kes Svensson'u Onur'u oynat. Svensson bana göre maçın adamı. Altıpastaki kritik müdahale, ilk yarıdaki müdahaleleri, gidip Muçi'ye kestiği toptaki bindirmesi... Gerçekten inanılmaz mücadele etti. İşin defansında, ofansında inanılmaz katkı sağladı. Svensson'u tebrik ediyorum, çok iyi oynadı."

"BEŞİKTAŞ 2. YARI ÇOK DAHA GÜZELDİ"

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"Beşiktaş çok çok iyi mi oynadı? Enteresan bir şekilde Lyon maçının ilk yarısında da felaket oynamıştı. Bugün de felaket oynadı. İkinci yarı çok daha güzeldi. Gedson bizi işin ofansına çok alıştırdı. Şut atma, pozisyona girme, goller atma... Bugünkü mücadelesi, maçı 95'te alıp bitirmesi, köşeye driplingi ki o topu da kendi kaptı. İnanılmazdı."

"TEL AVİV'E 4 ATMAK LAZIM"

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"Tel Aviv'e 4 atmak lazım. 3 puan almaktan ziyade 4 atmak lazım. Bir kere bizim iç saha avantajımızı elimizden aldılar. Zaten sen ilk baştan niye kurada bu takımı tutuyorsun. Sonuçta Ukrayna var, Rus takımları yok. Bu arada basketbol için de geçerli, bizim takımlar gidiyor deplasmanda oynuyor. Olmaz abi! Bu nasıl bir güç, bu nasıl bir kuvvet. Gittiği her yeri karıştıracak, niye dahil ediyorsun? Bu kadar olmaz ama ya! Sonra bize adaletten bahsetmesinler."

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Nihat Kahveci beşiktaş
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