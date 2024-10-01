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Nihat Kahveci'den çok konuşulacak iddia! ''Futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.10.2024 07:27
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Maç sonunda mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirerek hakemler hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak iddia! ''Futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum"

Süper Lig'in 7’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligdeki 5’inci galibiyetini alan siyah beyazlılar puanını 16’ya yükseltirken, ligde 3 beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan ev sahibi Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

NİHAT KAHVECİ'DEN HAKEM İSYANI! "FUTBOL TARİHİNDE BÖYLESİNİ GÖRDÜK MÜ BİLMİYORUM"

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"Türk futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum. Bir pozisyon VAR, Immobile - Attamah. Yağlı güreşte 2 puan veririm, o düşürmeye almaya yere. Pozisyonla ilgili ne demek istediğim anlaşılıyor herhalde. Pozisyon dönüyor Felix Uduokhai, Gabriel Paulista'nın yüzünü yaracak tabanla giriyor. Penaltı veriliyor. Kaç dakika bir şeyler oluyor. Bana buraları yayınlayın, verilmeyen yerleri. Immobile'nin pozisyonunda ne konuştunuz da devam ettiniz, Felix'in tabanıyla Paulista'yı neredeyse hastaneye götüreceği pozisyonda ne konuştunuz buraları verin. Hakemler maçın içinde bir karar vermeye çalışırken ne konuşuyorlar.... VAR kayıtlarının yayınlanan bölümlerinde, 'Atilla Bey, lütfen gelip bakar mısınız? Burada görüyor musun Atilla Bey...' diye nezaketli konuşuyorsunuz. Ben buraları dinlemek istiyorum"

"HATALARLA DOLU BİR PERFORMANSINI İZLEDİK"

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"Süper Lig'in en iyi hakemlerinden birinin muhteşem ötesi, hatalarla dolu bir performansını izledik. Konuşulacaksa bu maçtan sonra konuşacaksın hakemle ilgili. 3-0 kazandın, ikinci yarıda iyi oynadın, Kayserispor oyundan düştü. Beşiktaş'la ilgili klasik ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz yine aynen öyle oynadı. İlk yarı simsiyah bir Beşiktaş, kabul edilebilir bir oyun yok. Ama ikinci yarıdaki hakem performansını da bir kişi kabul edemez, şaka gibiydi! Atilla Karaoğlan nasıl bu kadar peş peşe hatalar yapabilirsin"

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Nihat Kahveci beşiktaş
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