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Nihat Kahveci'den derbi değerlendirmesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tivibu Spor'da değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den derbi değerlendirmesi!

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası flaş yorumlarda bulundu. İşte Kahveci'nin yorumları...

"BEŞİKTAŞ'IN DERBİLERİ GÜZEL OLUYOR"

Bence çok güzel bir derbi oldu, her anlamda. Atılan goller, hakem kararları, sahanın içinde verilen mücadele, teknik direktörlerin saha kenarındaki tutumu, taraftarların tweetleri... Ancak çok güzel bir derbi izledik. Beşiktaş'ın içinde olduğu bir derbi keyifli ve güzel oluyor. Beşiktaş kazanıyor, kaybediyor ama bu derbiler güzel oluyor. Onlardan birini de bugün Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı izledik.

"NECİP'İN KARTAL YÜREĞİ"

Beşiktaş'ın kazanması için ne yapması gerekiyor diye düşündüğümüzde takım olarak, 11 kişi olarak iyi oynaması gerekiyor dedik. Beşiktaş çıktı bugün, 1-3 dakikaları harici geri kalan dakikalarda konuştuğumuz şekilde oynadı. Taş gibi orta sahası, Ghezzal'ın muhteşem bilek hareketleri, Aboubakar'ın defans arası deparları, Larin'in iyi mücadelesi, N'Sakala'nın golüyle ve sahada Kartal yüreğiyle oynayan Necip'in golüyle kazandı. Bugün Beşiktaş, futbolu gerektiği gibi oynadı ve maç öncesi favori olan Fenerbahçe'ye karşı kazandı.

"MAÇIN YILDIZI SERGEN YALÇIN"

Maçın yıldızı Sergen Yalçın, net. Elindeki kadroyu o kadar iyi biliyor ki... En son Gaziantep deplasmanında kötü oyun vardı. Başakşehir'de 45 dakika iyi oynadı. O oyunu bugün 90 dakika Fenerbahçe'ye karşı gördük. O istikrarı yakaladı Sergen. Sergen Hoca, hak eden oyunu tekrardan gösterdi. Kadroyu bozmadı, siz çok iyi oynadınız, çıkın bu maçı alın dedi. Elindeki kadro Başakşehir, Galatasaray'ın kadrosundan iyi değil, Fenerbahçe'den hiç değil. Bu kadroya özgüven aşılayıp, motive etmesi gerekiyordu, yaptı. Bu derbinin önemini anlatabilecek, oynamış hoca sayısı da azdır. Sergen Hoca'nın istediğini ve karakterini sahada bugün yansıttı. Ben de şunu diyorum, Başakşehir'e, Trabzon'a, Fenerbahçe'ye yansıtıyorsun ama Gaziantep'te Konya'da yansıtamıyorsun. Bunu istikrar haline getirirse şampiyonluk yarışında olacak. Bugünkü galibiyet net Sergen Hoca'ya yazar.

"KADROSUNU BİLİYOR"

Şampiyonlukla ilgili güzel bir cevap verdi Sergen Hoca. Beşiktaş'ın isim karşılığı zaten şampiyonluktur dedi. Biz kesin şampiyon olacağız demedi. Neden? Kadrosunun diğer takımlara göre daha zayıf olduğunu biliyor. Kulübesinin yeterli olup olmayacağından tedirgin bir Sergen Hoca var. Başakşehir'in kulübesine bakıyor, Galatasaray'ın kulübesine bakıyor, Fenerbahçe'nin kulübesine değil evinde oturanına bile bakıyor. Baktığında Beşiktaş, onlardan bir tık geride.

"FUTBOLCUYKEN BU KADAR HAREKETLİ OLSA..."

Sergen Hoca hakemden bahsetti, bence bu galibiyetin tadını çıkarsaydı. Maçın içinde Sergen Hoca, 95 dakika hareketliydi. Belki futbolculuk döneminde bu kadar hareketli olmamıştır. Zaten olmuş olsaydı Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool her yerde oynardı.

"11'LER AÇIKLANDIĞINDA OLUMSUZLUK BAŞLADI"

Fenerbahçe için işler kötü gitmeye ilk 11'ler açıklandığında başladı. Neden? Novak, çok iyi futbolcu, hak ederek Fenerbahçe'ye geldi ama bir önceki Gençlerbirliği maçı var. Orta sahayı geçmeyen, bence kötü oynayan bir Novak. Milli Takım'da asistleriyle, sezon başından bugüne asistleriyle, muhteşem ortalarıyla, maç başı 25 orta kesen Caner'in bugün 11'de başlamamasıyla olumsuzluklar başladı Fenerbahçe için. Mert Hakan o pozisyonda vursa işler değişebilirdi bile. Daha önce Beşiktaş'ta oynayan Gökhan Gönül de bugün çok kötüydü. Aboubakar oynuyor, patlayıcılığı inanılmaz. Lemos, ağırkaldı. Serdar olabilirdi. Sadece bu 2 değişiklik tartışılırdı. Ozan oynadı, neden oynadığını da bugün gösterdi. Lemos kötü olunca Tİsserand'ı etkiledi. Rıdvan, Pelkas'ı sağda bitirdi. Perotti de sakatlandı çıktı.

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