Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorum! ''İlk yarıyı izlerken utandım, maçın kasetini al sakla, torunlarına izletirsin"

Beşiktaş'ın Lyon deplasmanından aldığı 3 puan, UEFA Avrupa Ligi'ne tutunmasını sağladı. Fransız devine karşı son derece disiplinli bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in şık golüyle rakibini devirmişti.

"İLK YARIYI İZLERKEN UTANDIM"

"Bu isimlerle bu kadar aciz futbolu kabul edemem. Bu nasıl bir futbol dedim ya. İleride top tutum 2-3 pas yapamaz mı dedim. İlk yarı gerçekten utandım. Bu maç 6-3, 9-3 bitebilirdi. Futbol da böyle bir şey sonuç olarak kazandık. Saçı siyah olan beyazlamıştır. Hayatımda böyle bir Beşiktaş görmedim."

"ERSİN BU MAÇIN KASETİNİ SAKLA"

"Beşiktaş, ikinci yarı daha derli toplu oynadı. Ersin; bu maçın kasetini al sakla, torununun torunları izlesin. Kaç tane top çıkardı Ersin. Valla helal olsun. Bir daha böyle bir maç oyna Lyon'la 7-1 biter. Beni üzen burası."