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Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorum! ''İlk yarıyı izlerken utandım, maçın kasetini al sakla, torunlarına izletirsin"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 11:33
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lyon’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların ilk yarıdaki oyunundan dolayı utandığını dile getirdi.

Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorum! ''İlk yarıyı izlerken utandım, maçın kasetini al sakla, torunlarına izletirsin"

Beşiktaş'ın Lyon deplasmanından aldığı 3 puan, UEFA Avrupa Ligi'ne tutunmasını sağladı. Fransız devine karşı son derece disiplinli bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in şık golüyle rakibini devirmişti.

"İLK YARIYI İZLERKEN UTANDIM"

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"Bu isimlerle bu kadar aciz futbolu kabul edemem. Bu nasıl bir futbol dedim ya. İleride top tutum 2-3 pas yapamaz mı dedim. İlk yarı gerçekten utandım. Bu maç 6-3, 9-3 bitebilirdi. Futbol da böyle bir şey sonuç olarak kazandık. Saçı siyah olan beyazlamıştır. Hayatımda böyle bir Beşiktaş görmedim."

"ERSİN BU MAÇIN KASETİNİ SAKLA"

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"Beşiktaş, ikinci yarı daha derli toplu oynadı. Ersin; bu maçın kasetini al sakla, torununun torunları izlesin. Kaç tane top çıkardı Ersin. Valla helal olsun. Bir daha böyle bir maç oyna Lyon'la 7-1 biter. Beni üzen burası."

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci beşiktaş
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