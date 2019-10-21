Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a şoke eden sözler!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a göndermelerde bulundu.

Nihat Kahveci paylaşımında, "Kayınpederimin cenazesinde olay çıkaran, bana Bağcılar çocuğu diyen (hor görerek), Beşiktaş taraftarını evden toplatan adam benim gözümde Fiko'dur. Fiko bu gece uyuyamaz. O şanlı, değerli, onurlu, büyük Beşiktaş başkanlığı vasfı artık ona ait değil. Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.





