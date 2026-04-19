Nihat Kahveci'den Galatasaray için şampiyonluk iddiası

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. Kahveci, Galatasaray'ın kalan maçlarını ve şampiyonluk iddiasını ifade etti.

Nihat Kahveci'den Galatasaray için şampiyonluk iddiası
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etti. Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların bu kritik galibiyetini ve sahadaki oyun gücünü detaylı bir şekilde değerlendirdi.

"UĞURCAN ÇAKIR KALECİ DEĞİL, 10 NUMARA GİBİ"

Galatasaray'ın sahadaki dizilişine ve topa sahip olma kalitesine dikkat çeken Nihat Kahveci, tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın pas yeteneğine özel bir parantez açtı.

Sarı-kırmızılı takımın geriden oyun kurma becerisini överek Uğurcan Çakır'ın klasik bir kaleciden çok daha fazlası olduğunu belirten Kahveci, "Galatasaray'da bir oyun kurucu var; 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil... Bugün hatlar arasında öyle bir top veriyor ki Galatasaray geride 3'lü oynuyor. Gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok oyun kurulumundaki rolü inanılmaz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ 4 PUAN BÜYÜK AVANTAJ"

Şampiyonluk yarışındaki puan durumunu da değerlendiren Kahveci, Galatasaray'ın haftaya kendi evinde oynayacağı kritik derbiye rahat çıkacağını vurguladı.

Ligde kalan 4 haftaya girilirken sarı-kırmızılıların 4 puan farkla lider olduğuna dikkat çeken usta yorumcu, "Haftaya içeride Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu büyük bir avantaj. Bu maça 4 puan farkla gelebilmesi için Gençlerbirliği'ni geçmesi gerekiyordu. Favori kazandı ama bana göre beklenilen oyun gücünü yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur." diyerek uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

TRABZONSPOR & BAŞAKŞEHİR - HEMEN OYNA

