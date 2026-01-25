Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın iki yıldızına zehir zemberek sözler!

Kontraspor'da maçı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın oyun temposuna ve kanat oyuncularının performansına isyan etti.

"BU TEMPO, ÇOK AĞIR BİR TEMPO"

Galatasaray'ın oyununu eleştiren Kahveci, "Bu tempo, çok ağır bir tempo. Kaplumbağa temposu; al ver, al ver, al ver..." diyerek takımın hızını yetersiz buldu.

YUNUS AKGÜN'E: "SON 3 MAÇTIR YOKSUN"

Eleştirilerinin odağına Yunus Akgün'ü alan Kahveci, oyuncuya şu sözlerle yüklendi: "Yunus ne oldu sana? Bak Mart'ta milli maç var, Milli Takım oyuncususun. Tamam, sakatlandın, döndün, özveriliydin ama son 3 maçtır yoksun. Belki de 4 maçtır hiç yok. Temposu yok, topu alıp driblingi yok, şutu yok, düzgün ortası yok."

BARIŞ ALPER'E: "SADECE KOŞMAKLA OLMAZ"

Bir diğer kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı da pas geçmeyen Nihat Kahveci, "Barış Alper Yılmaz, bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu ama olmaz. Galatasaray'ın kenarında oynayan iki oyuncu üretmedi mi ön tarafta Osimhen yalnız kalıyor, ne yapsın?" ifadelerini kullandı.