Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın iki yıldızına zehir zemberek sözler!

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın son maçındaki performansını sert bir dille eleştirdi. Sarı-kırmızılı takımın oyununu "kaplumbağa temposuna" benzeten Kahveci, milli yıldızlar Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı hedef tahtasına oturttu: "Bu iş sadece koşmakla olmuyor!"

Emre Şen
Kontraspor'da maçı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın oyun temposuna ve kanat oyuncularının performansına isyan etti.

"BU TEMPO, ÇOK AĞIR BİR TEMPO"

Galatasaray'ın oyununu eleştiren Kahveci, "Bu tempo, çok ağır bir tempo. Kaplumbağa temposu; al ver, al ver, al ver..." diyerek takımın hızını yetersiz buldu.

YUNUS AKGÜN'E: "SON 3 MAÇTIR YOKSUN"

Nihat Kahveci den Galatasaray ın iki yıldızına zehir zemberek sözler! 1

Eleştirilerinin odağına Yunus Akgün'ü alan Kahveci, oyuncuya şu sözlerle yüklendi: "Yunus ne oldu sana? Bak Mart'ta milli maç var, Milli Takım oyuncususun. Tamam, sakatlandın, döndün, özveriliydin ama son 3 maçtır yoksun. Belki de 4 maçtır hiç yok. Temposu yok, topu alıp driblingi yok, şutu yok, düzgün ortası yok."

BARIŞ ALPER'E: "SADECE KOŞMAKLA OLMAZ"

Nihat Kahveci den Galatasaray ın iki yıldızına zehir zemberek sözler! 2

Bir diğer kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı da pas geçmeyen Nihat Kahveci, "Barış Alper Yılmaz, bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu ama olmaz. Galatasaray'ın kenarında oynayan iki oyuncu üretmedi mi ön tarafta Osimhen yalnız kalıyor, ne yapsın?" ifadelerini kullandı.

