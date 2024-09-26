SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Nihat Kahveci'den Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpen açıklama! ''Sorunu çözerse her maç 4 olur"

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpen açıklama! ''Sorunu çözerse her maç 4 olur"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.09.2024 17:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine yorumculuk yaparak devam eden Nihat Kahveci, Galatasaray hakkında flaş bir iddiada bulundu. Osimhen'in şimdilik bitiricilik problemi olduğunu vurgulayan Kahveci, Nijeryalı golcünün bu sorunu çözmesi halinde Galatasaray'ın her maç 4 gol atacağını söyledi.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpen açıklama! ''Sorunu çözerse her maç 4 olur"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın hücum hattını öve öve bitiremedi. Osimhen hakkında konuşan Kahveci, sorunların çözülmesi halinde her maçın farkla biteceğini ifade etti.

"HAKKINI MÜCADELE OLARAK HER ANLAMDA VERİYOR"

Screenshot_1

"Victor Osimhen, 'Ben 100 milyon euroluk oyuncuyum. Beni PSG istedi, Chelsea istedi. Uçtum, kaçtım, çok goller attım. Belki Real Madrid isteyecek, belki Barcelona isteyecek' demiyor. Buranın hakkını mücadele olarak her anlamda veriyor."

"BİTİRİCİLİK SORUNUNU ÇÖZERSE GALATASARAY 4'ER 4'ER GİDER"

Sz3QJpgpT0qgUoWQN3Awww

"Osimhen görevini iyi yaptı, asist yaptı. Osimhen bitiricilik sorununu çözerse Galatasaray 4'er 4'er gider. Kaçırdığı bir gol dışında Osimhen'in mücadelesi, azmi, sahada basmadık yer bırakmaması müthiş."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

'Bu mirası çocuklarıma bırakacağım' 54 yıl boyunca satın aldı!

'Bu mirası çocuklarıma bırakacağım' 54 yıl boyunca satın aldı!

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Icardi iddiası!

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Icardi iddiası!

İşte Arda'nın yeni arabası! Fiyatı dudak uçuklattı...

İşte Arda'nın yeni arabası! Fiyatı dudak uçuklattı...

Amatör Lig'de görülmemiş skandal! Hüseyin diye aldılar Abdurrahman çıktı!

Amatör Lig'de görülmemiş skandal! Hüseyin diye aldılar Abdurrahman çıktı!

Galatasaray kazandı, ülke puanı güncellendi! İşte yeni sıralama...

Galatasaray kazandı, ülke puanı güncellendi! İşte yeni sıralama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.