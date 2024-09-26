Nihat Kahveci'den Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpen açıklama! ''Sorunu çözerse her maç 4 olur"

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın hücum hattını öve öve bitiremedi. Osimhen hakkında konuşan Kahveci, sorunların çözülmesi halinde her maçın farkla biteceğini ifade etti.

"HAKKINI MÜCADELE OLARAK HER ANLAMDA VERİYOR"

"Victor Osimhen, 'Ben 100 milyon euroluk oyuncuyum. Beni PSG istedi, Chelsea istedi. Uçtum, kaçtım, çok goller attım. Belki Real Madrid isteyecek, belki Barcelona isteyecek' demiyor. Buranın hakkını mücadele olarak her anlamda veriyor."

"BİTİRİCİLİK SORUNUNU ÇÖZERSE GALATASARAY 4'ER 4'ER GİDER"

"Osimhen görevini iyi yaptı, asist yaptı. Osimhen bitiricilik sorununu çözerse Galatasaray 4'er 4'er gider. Kaçırdığı bir gol dışında Osimhen'in mücadelesi, azmi, sahada basmadık yer bırakmaması müthiş."