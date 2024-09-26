Nihat Kahveci'den Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpen açıklama! ''Sorunu çözerse her maç 4 olur"

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın hücum hattını öve öve bitiremedi. Osimhen hakkında konuşan Kahveci, sorunların çözülmesi halinde her maçın farkla biteceğini ifade etti.
"Victor Osimhen, 'Ben 100 milyon euroluk oyuncuyum. Beni PSG istedi, Chelsea istedi. Uçtum, kaçtım, çok goller attım. Belki Real Madrid isteyecek, belki Barcelona isteyecek' demiyor. Buranın hakkını mücadele olarak her anlamda veriyor."
"Osimhen görevini iyi yaptı, asist yaptı. Osimhen bitiricilik sorununu çözerse Galatasaray 4'er 4'er gider. Kaçırdığı bir gol dışında Osimhen'in mücadelesi, azmi, sahada basmadık yer bırakmaması müthiş."