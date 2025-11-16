SPOR

Nihat Kahveci'den galibiyete rağmen yıldız isme eleştiri: Çok top kaybı yaptı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, Bursa’da ağırladığı Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Maç sonrası konuşan Nihat Kahveci, yaklaşan İspanya karşılaşmasının zorluklarına dikkat çekerek Arda Güler’in performansını eleştirdi. İşte detaylar...

Nihat Kahveci'den galibiyete rağmen yıldız isme eleştiri: Çok top kaybı yaptı
Berker İşleyen

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, Bursa’daki mücadelede Bulgaristan’ı 2-0’la geçti. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, oyun disiplinini koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelenin ardından Kontraspor YouTube kanalında konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, takımın genel performansını değerlendirirken önemli tespitlerde bulundu.

İSPANYA MAÇI ÖNCESİ UYARI

Nihat Kahveci den galibiyete rağmen yıldız isme eleştiri: Çok top kaybı yaptı 1

Yaklaşan İspanya deplasmanına dikkat çeken Kahveci, maçın zorluğuna vurgu yaptı. "İspanya'da İspanya'ya karşı oynayacağımız maç bizim için uzun bir maç olacak. Topun peşinden koşmamız gerekiyor. İsmail sarı kart gördü. Kaan sakatlandı, Merih'in durumu belli değil." sözleriyle kadro sıkıntılarına ve fiziksel gerekliliklere işaret etti.

YILDIZ İSME ELEŞTİRİ

Nihat Kahveci den galibiyete rağmen yıldız isme eleştiri: Çok top kaybı yaptı 2

Kahveci, bireysel performansları da değerlendirdi ve özellikle genç yıldız Arda Güler’i eleştirdi. "Bugün A Milli Takımı'mızda beklentimin altında kalan oyuncular vardı. Bunlardan biri de spikerin çıkarken 'Altın Çocuk' dediği Arda Güler... Bugünkü performansını beğenmedim. Kalabalığın arasına girdiğinde çok top kayıpları yaptı. Daha iyi bir performans bekliyordum." ifadeleriyle genç oyuncunun daha iyisini yapabileceğini söyledi.

"SÜRPRİZ YOK"

Nihat Kahveci den galibiyete rağmen yıldız isme eleştiri: Çok top kaybı yaptı 3

E Grubu’ndaki genel duruma da değinen Kahveci, sıralamanın beklentileri karşıladığını belirtti. "Grupta hiç sürpriz olmadı. Lider İspanya, ikinci biz, üçüncü Gürcistan." diyerek grubun gidişatının öngörülen şekilde ilerlediğini aktardı.

Canlı Skor

