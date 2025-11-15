Türkiye Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off biletini kaptı! Peki play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz kimler?

Millilerimiz Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile evinde karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrılan Türkiye adını play-off turuna yazdırdı. Maçın ardından oluşan puan durumu ile birlikte Türkiye en kötü ihtimalle grubu 2.sırada bitirirken, zor da olsa 1.sıra içinde İspanya’ya karşı farklı galip gelmek isteyecek. Milli takımımızın 2.olması durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar…

MUHTEMEL RAKİPLER ORTAYA ÇIKTI!

A Milli Takımımız Bulgaristan galibiyetiyle birlikte %99,6 ihtimalle ilk torbadan kuralara katılacak. Peki muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte yanıtı…

Türkiye grupta ikinci olursa play-off etabına %99,6 ihtimalle ilk torbadan katılacak. Bu durumda bizim çocukların ilk maçtaki rakibi aşağıdaki 7 takımdan biri olacak. Bugün oynanan maçların ardından Almanya ile ilk maçta eşleşme ihtimalimiz kalmadı.

Kuzey İrlanda | % 24,9

İsveç | % 24,7

Galler | % 18,9

Moldova | % 18,1

Kuzey Makedonya | % 6,7

Romanya | % 6,3

San Marino | % 0,4

FARKLI İSPANYA GALİBİYETİ DÜNYA KUPASI’NA DİREKT GÖTÜRÜR

Öte yandan ilk maçta 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle sahadan ayrıldığımız İspanya karşısında grubun son maçında 7-0’lık bir galibiyet almamız halinde Milli Takım Dünya Kupası’na direkt katılma şansı elde edecek. Grubun 5.maçında Gürcistan deplasmanına çıkan İspanya, rakibini 4-0'la geçerek grupta son maçlar öncesinde 15 puanla ilk sırada yer alıyor.