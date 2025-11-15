SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Türkiye Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off biletini kaptı! Peki play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz kimler?

A Milli futbol Takımımız Bursa’da oynanan maçta Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunun 5.maçında Bulgaristan’ı ağırladı. Maçtan Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golü ve Chernev’in kendi kalesine attığı golle 2-0 galip Türkiye, play-off biletini kaptı. Peki Play-Off turunda eşleşebileceğimiz muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte yanıtı…

Türkiye Bulgaristan'ı 2-0 yenerek play-off biletini kaptı! Peki play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz kimler?
Burak Kavuncu

Millilerimiz Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile evinde karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrılan Türkiye adını play-off turuna yazdırdı. Maçın ardından oluşan puan durumu ile birlikte Türkiye en kötü ihtimalle grubu 2.sırada bitirirken, zor da olsa 1.sıra içinde İspanya’ya karşı farklı galip gelmek isteyecek. Milli takımımızın 2.olması durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar…

MUHTEMEL RAKİPLER ORTAYA ÇIKTI!

Türkiye Bulgaristan ı 2-0 yenerek play-off biletini kaptı! Peki play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz kimler? 1

A Milli Takımımız Bulgaristan galibiyetiyle birlikte %99,6 ihtimalle ilk torbadan kuralara katılacak. Peki muhtemel rakiplerimiz kimler? İşte yanıtı…

Türkiye grupta ikinci olursa play-off etabına %99,6 ihtimalle ilk torbadan katılacak. Bu durumda bizim çocukların ilk maçtaki rakibi aşağıdaki 7 takımdan biri olacak. Bugün oynanan maçların ardından Almanya ile ilk maçta eşleşme ihtimalimiz kalmadı.

Kuzey İrlanda | % 24,9
İsveç | % 24,7
Galler | % 18,9
Moldova | % 18,1
Kuzey Makedonya | % 6,7
Romanya | % 6,3
San Marino | % 0,4

FARKLI İSPANYA GALİBİYETİ DÜNYA KUPASI’NA DİREKT GÖTÜRÜR

Türkiye Bulgaristan ı 2-0 yenerek play-off biletini kaptı! Peki play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz kimler? 2

Öte yandan ilk maçta 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle sahadan ayrıldığımız İspanya karşısında grubun son maçında 7-0’lık bir galibiyet almamız halinde Milli Takım Dünya Kupası’na direkt katılma şansı elde edecek. Grubun 5.maçında Gürcistan deplasmanına çıkan İspanya, rakibini 4-0'la geçerek grupta son maçlar öncesinde 15 puanla ilk sırada yer alıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rafa Silva'dan 21 maddelik açıklama! Gece yarısı duyuruldu...Rafa Silva'dan 21 maddelik açıklama! Gece yarısı duyuruldu...
Hakan Çalhanoğlu'ndan imza! Bülent Korkmaz'ı yakaladı...Hakan Çalhanoğlu'ndan imza! Bülent Korkmaz'ı yakaladı...
Anahtar Kelimeler:
Galler Romanya San Marino İsveç Kuzey Makedonya Moldova Hakan Çalhanoğlu son dakika Play-Off muhtemel rakipler Türkiye-Bulgaristan maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.