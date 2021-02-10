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Nihat Kahveci'den gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

10.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Nihat Kahveci'den gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

Derbide Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan ve zirveyi ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe yine sahasında Başakşehir'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Maç sonrası Erol Bulut tartışmaların odak noktası haline gelirken eski futbolcu Nihat Kahveci, 46 yaşındaki teknik adam ve Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kupada da Başakşehir'e 2-1 yenilip turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline gelirken emektar futbolcu Nihat Kahveci, genç teknik adam ve Emre Belözoğlu'yla ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin'le birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu, düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.

NİHAT KAHVECİ'DEN EROL BULUT VE EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabında sarı lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci, çarpıcı iddialarda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti.

"İN SAHAYA DERİM, BUNDAN KÖTÜSÜ OLAMAZ"

Nihat Kahveci, arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek 'İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz' ifadelerini kullandı.

Kahveci'nin sözleri şöyle:

"Emre Belözoğlu yerinde olmak istemezdim. Görevini yap bu futbolu izle misali. Çok üzgündür. Harun hata yapmaya çıkmış gibi oynadı. Szalai'ye ayak uyduramadılar."


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU HARUN FENERBAHÇE DÜŞMANI,, SATMIŞ MAÇII,, HAKEME RAĞMEN FENER GALİP GELEMEDİİİ.. SON DAKİKALARDA HARUN CEZA SAHASI DIŞINDA TOPU ELLE KURTARDI AMA NE HAKEM BİŞEY DEDİ NEDE YAYINCI KURULUŞ GÖSTERİ TEKRARINI. AMA FENERLİLERDEN HİÇ KONUŞAN YOK.. EEE AMA SİZ HANİ HERKESİN HAKKINI KORUYUP ARIYORDUNUZ???? YAHU KELİN İLACI OLSA BAŞINA SÜRERMİŞ DEMİŞ ATALARIMIZZ. TAMDA CUK DİYE OTURDU BU SÖZ FENERE... RESMEN REZİL OLDU FENER AKŞAM.. ASLINDA MAÇ ((FENER A İLE FENER B)) TAKIMI ARASINDA OYNANDI ..YANİ FENER KAYBETMİŞ SAYILAZS. EH İŞTE KADIKÖY MEYDAN DAYAĞINI YEMEYE DEVAM EDİYOR HERYERDE SAHTEKARLAR...
EROL KAÇACAK !

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