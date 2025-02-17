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Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 08:10
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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla geçtiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Kahveci, flaş bir tahmin yaptı.

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Kahveci, sarı-kırmızılıların bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesini kazanması halinde derbiye beraberlik için çıkabileceğini söyledi.

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"BU MAÇ 0-0 BİTERSE 'YORUMCULUĞU BIRAKIRIM' DERDİM"

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"Maç önü yayın yapsak, 'Bu maç 0-0 biterse yorumculuğu bırakırım' derdim. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maçta 33 gol olmuş, nasıl gol olmasın? Bugün de 4 tane gol izledik"

DERBİNİN SKORU: "BERABERLİK"

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"Rizespor maçı çok kritik. Rize'de kazanırsa Galatasaray, derbi için beraberlik maçı da olabilir. Okan hoca ile hiç beraberlik oyunu oynamıyor Galatasaray ama 6 puan farkla çıkarsa belli de olmaz."

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20:00
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci Derbi fenerbahçe galatasaray
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