Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Kahveci, sarı-kırmızılıların bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesini kazanması halinde derbiye beraberlik için çıkabileceğini söyledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? SEN DE KATIL Galatasaray kazanır. Fenerbahçe kazanır. Berabere biter. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"BU MAÇ 0-0 BİTERSE 'YORUMCULUĞU BIRAKIRIM' DERDİM"

"Maç önü yayın yapsak, 'Bu maç 0-0 biterse yorumculuğu bırakırım' derdim. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maçta 33 gol olmuş, nasıl gol olmasın? Bugün de 4 tane gol izledik"

DERBİNİN SKORU: "BERABERLİK"

"Rizespor maçı çok kritik. Rize'de kazanırsa Galatasaray, derbi için beraberlik maçı da olabilir. Okan hoca ile hiç beraberlik oyunu oynamıyor Galatasaray ama 6 puan farkla çıkarsa belli de olmaz."