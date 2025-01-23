SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Nihat Kahveci'den sürpriz yorum! Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı transfer çalımı hakkında konuştu

Nihat Kahveci'den sürpriz yorum! Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı transfer çalımı hakkında konuştu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.01.2025 08:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatatasaray'ın çok istediği fakat son anda Fenerbahçe'nin araya girip imza attırdığı Milan Skriniar transferi gündemden düşmüyor. Okan Buruk'un yönetime verdiği listenin en başında yer alan Milan Skriniar'ı ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılıların iç durumunu Nihat Kahveci değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den sürpriz yorum! Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı transfer çalımı hakkında konuştu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı Milan Skriniar çalımı sonrası Nihat Kahveci'den sürpriz bir yorum geldi. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Nihat Kahveci, "Şok olduğumuz bir durum." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'DA YÖNETİME KARŞI TEPKİ VAR"

Gh62Fm-XgAA0yzP

"Bugün Skriniar, Fenerbahçe formasını uçakta tuttu. Abi çalımı attı Fener. Ne zaman girdi, ne yaptı hiç bilmem ama belli ki kısa zamanda. Büyük ihtimalle Mourinho'nun da işin içine girdi. Masada galip Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe çalım attı mı? Attı. Zaten şu an Galatasaray'da öyle bir yönetime karşı tepkileri de görüyoruz. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü bu ilk değil. Daha önceki transferlerde 'aldık aldık' denilip uçaklar boş dönülünce..."

"FENERBAHÇE'NİN İHTİYACI VARDI"

Gh5F3W6W8AA-QOa

"Fenerbahçe tarafında taraftar mutlu. Bir de ihtiyaçları vardı. Sapasağlam adam da yürürken sahada sakatlanabilir. Bence iki tane ihtiyacı olan futbolcu aldı. Doğru karar Her zaman derim transferde futbolcunun erformansını satın alırsın sonra performansına bakacağız. Ama Fenerbahçe bu sürece hızlı başladı, ihtiyacı vardı"

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Fenerbahçe doğru bir transfer yaptı.
Galatasaray yönetimi hatalıydı.
Milan Skriniar transferi sürpriz oldu.
Transfer süreçleri daha iyi yönetilmeli.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Olympique Lyon Olympique Lyon

Anahtar Kelimeler:
son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Hepsi tek tek uyardı: ‘Büyük depremin habercisi’

Hepsi tek tek uyardı: ‘Büyük depremin habercisi’

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin gol yağmuru!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin gol yağmuru!

Transfer çıkmazı: Galatasaray ile Ahmed Kutucu görüşmesinde kriz!

Transfer çıkmazı: Galatasaray ile Ahmed Kutucu görüşmesinde kriz!

Beşiktaş'tan gövde gösterisi! Dolmabahçe'de Athletic Bilbao'yu mağlup etti... Play-Off’a göz kırptı

Beşiktaş'tan gövde gösterisi! Dolmabahçe'de Athletic Bilbao'yu mağlup etti... Play-Off’a göz kırptı

Fatih Terim'in Al-Shabab'daki işleri yolunda gitmiyor! Üç maçta iki mağlubiyet

Fatih Terim'in Al-Shabab'daki işleri yolunda gitmiyor! Üç maçta iki mağlubiyet

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.