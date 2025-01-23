Nihat Kahveci'den sürpriz yorum! Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı transfer çalımı hakkında konuştu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı Milan Skriniar çalımı sonrası Nihat Kahveci'den sürpriz bir yorum geldi. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Nihat Kahveci, "Şok olduğumuz bir durum." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'DA YÖNETİME KARŞI TEPKİ VAR"

"Bugün Skriniar, Fenerbahçe formasını uçakta tuttu. Abi çalımı attı Fener. Ne zaman girdi, ne yaptı hiç bilmem ama belli ki kısa zamanda. Büyük ihtimalle Mourinho'nun da işin içine girdi. Masada galip Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe çalım attı mı? Attı. Zaten şu an Galatasaray'da öyle bir yönetime karşı tepkileri de görüyoruz. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü bu ilk değil. Daha önceki transferlerde 'aldık aldık' denilip uçaklar boş dönülünce..."

"FENERBAHÇE'NİN İHTİYACI VARDI"

"Fenerbahçe tarafında taraftar mutlu. Bir de ihtiyaçları vardı. Sapasağlam adam da yürürken sahada sakatlanabilir. Bence iki tane ihtiyacı olan futbolcu aldı. Doğru karar Her zaman derim transferde futbolcunun erformansını satın alırsın sonra performansına bakacağız. Ama Fenerbahçe bu sürece hızlı başladı, ihtiyacı vardı"