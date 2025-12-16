Nihat Kahveci'den tarihi itiraf! "O son vuruş bende olsaydı Real Madrid'de oynardım!"

Fenerbahçe'de attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, futbol otoritelerinden tam not almaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin maçını değerlendiren Nihat Kahveci, Brezilyalı yıldızın şut kalitesini ve son vuruş ustalığını överken çarpıcı bir itirafta bulundu.

"KEŞKE BENDE OLSAYDI..."

Kariyerinde La Liga'da gol krallığı yarışına giren ve İspanya'da büyük iz bırakan Nihat Kahveci, Talisca'nın sol ayağına duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Talisca'nın son vuruşu bende olsaydı, Real Madrid'de oynardım."

"BU BAŞKA BİR SEVİYE"

Kahveci, kendi hızının ve tekniğinin iyi olduğunu ancak Talisca'daki o "öldürücü" vuruş gücünün çok ekstra bir özellik olduğunu vurguladı. Talisca'nın ceza sahası içinden ve dışından attığı şutların kaleciler için kabus olduğunu belirten ünlü yorumcu, "Bu adamın vuruş tekniği bambaşka bir seviye" yorumunu yaptı.

Nihat Kahveci'nin bu sözleri, kısa sürede Fenerbahçe taraftarları tarafından binlerce kez paylaşıldı.