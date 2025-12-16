SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Nihat Kahveci'den tarihi itiraf! "O son vuruş bende olsaydı Real Madrid'de oynardım!"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın performansı, ünlü yorumcu Nihat Kahveci'yi de büyüledi. İspanya'da yıllarca top koşturan, Real Sociedad ve Villarreal'de efsaneleşen Kahveci, canlı yayında Talisca'nın bitiriciliğine şapka çıkardı. Kendi kariyeri üzerinden yaptığı "Real Madrid" kıyaslaması ise sosyal medyayı salladı.

Nihat Kahveci'den tarihi itiraf! "O son vuruş bende olsaydı Real Madrid'de oynardım!"
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, futbol otoritelerinden tam not almaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin maçını değerlendiren Nihat Kahveci, Brezilyalı yıldızın şut kalitesini ve son vuruş ustalığını överken çarpıcı bir itirafta bulundu.

"KEŞKE BENDE OLSAYDI..."

Nihat Kahveci den tarihi itiraf! "O son vuruş bende olsaydı Real Madrid de oynardım!" 1

Kariyerinde La Liga'da gol krallığı yarışına giren ve İspanya'da büyük iz bırakan Nihat Kahveci, Talisca'nın sol ayağına duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Talisca'nın son vuruşu bende olsaydı, Real Madrid'de oynardım."

"BU BAŞKA BİR SEVİYE"

Nihat Kahveci den tarihi itiraf! "O son vuruş bende olsaydı Real Madrid de oynardım!" 2

Kahveci, kendi hızının ve tekniğinin iyi olduğunu ancak Talisca'daki o "öldürücü" vuruş gücünün çok ekstra bir özellik olduğunu vurguladı. Talisca'nın ceza sahası içinden ve dışından attığı şutların kaleciler için kabus olduğunu belirten ünlü yorumcu, "Bu adamın vuruş tekniği bambaşka bir seviye" yorumunu yaptı.

Nihat Kahveci'nin bu sözleri, kısa sürede Fenerbahçe taraftarları tarafından binlerce kez paylaşıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Premier Lig'de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu nelerPremier Lig'de yılın olayı: 8 gollü maçta neler oldu neler
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber! Hedef Trabzonspor maçıGalatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber! Hedef Trabzonspor maçı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.