Amedspor'da galibiyetin ortasına bomba düştü! Mbaye Diagne çılgına döndü

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Sahadan mutlu ayrılan Diyarbakır ekibinde, uzatma dakikalarında yaşananlar ise yürekleri ağza getirdi. Başrolde ligin gol kralı Mbaye Diagne vardı.

90+4'TE SAHA KARIŞTI!

Karşılaşmanın son anlarında, dakikalar 90+4'ü gösterirken teknik direktör Sinan Kaloğlu oyuncu değişikliğine gitti. Tabelada numarasını gören Mbaye Diagne, bu karara çok sert tepki gösterdi.

Sahadan çıkarken sinirlerine hakim olamayan ve hocasına söylenen Senegalli yıldızı sakinleştirmek teknik heyet ve takım arkadaşlarına düştü. O anlar kameralara yansırken, statta kısa süreli bir buz havası esti.

HOCADAN "YANGIN SÖNDÜREN" AÇIKLAMA

Maçın ardından mikrofonların başına geçen Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, oyuncusuna sahip çıktı ve olayın perde arkasını anlattı.

Kaloğlu, "Diagne bizim takımımızın en değerli oyuncusu. Gol atamadığında yaşadığı duyguları çok iyi biliyorum. Maçın bitmesine 1-2 dakika kalmıştı, sahada kalıp son bir pozisyon yakalama hırsıyla böyle bir tepki verdi. Bunu tamamen gol isteğine bağlıyorum" dedi.

"SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK, SORUN YOK"

Kriz iddialarına son noktayı koyan Kaloğlu, "Maçtan sonra soyunma odasında konuştuk, sarıldık. Aramızda hiçbir problem yok. Bunlar futbolun içinde olan, adrenalini yüksek anlar" ifadelerini kullandı. Bu sezon Amedspor formasıyla fırtınalar estiren Mbaye Diagne, çıktığı 16 maçta 15 gol ve 3 asistlik inanılmaz bir performans sergileyerek gol krallığı yarışında zirvede tek başına oturuyor.