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Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

25.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılması ve yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesini, yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi. Kahveci, Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de Fatih Terim etkisi yaratacağını iddia etti.

Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilerek yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesini değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Tivibu Spor'daki yorumları...

"ŞAMPİYON DA OLSA GİDERDİ"

Şaşırmadım. Sezon başına döndüğümüzde Erol Bulut kararı ne kadar doğruysa, 31. haftaya geldiğimizde gösterdiği performans, Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe devam edebilecek bir performans değildi. Beşiktaş derbisinde beraberlik alındı, son dakika golleri sanki galip gelmiş gibi ortamı yumuşatır ama 2 ay önce bile baktığımda, Fenerbahçe şampiyon da olsa Erol Bulut'u gönderir demiştim.

"EMRE İNANILMAZ TECRÜBELİ"

Emre Belözoğlu'na hayırlı olsun. Teknik direktörlük tecrübesi yok ama futbolun içinde inanılmaz teknik direktörlerle çalıştı, inanılmaz tecrübesi var. Sahaya yansıtırsa, Fenerbahçe için büyük kazanç olur. Teknik direktörler futbolculuk dönemini unutmalı, kendini teknik direktör olarak, yöneten insan olarak görmeli ve ilişkilerini ona göre ayarlamalı.

"EN UYGUN İSİM BELÖZOĞLU"

Bu iş Emre Belözoğlu ile devam eder mi? Bundan sonraki süreç belirler. Emre Belözoğlu lisansı olan, transferleri yapan biriydi. Sezon sonunda belki teknik direktör değişikliği olabilir. Bu süreci atlatmak için de en uygun isim Emre Belözoğlu.

"GÜZEL BİR İLETİŞİM OLUR"

Emre Belözoğlu'nun kendi getirdiği isimler var, Aurelio, Selçuk Şahin, Volkan Demiral var. Güzel bir iletişim içinde elinden geleni yapacağını düşünüyorum.

"HIRSLA YAŞAYAN BİR ADAM"

Emre Belözoğlu'nu, karakterini taaaa ümit milli takımdan tanırım. Beraber oda arkadaşı olduk, Milli Takım'ın başarılarına katkıda bulunduk. Emre Belözoğlu hırsıyla yaşayan, onu da sahaya yöneltmeye çalışan bir insan. Hırsını alırsak başarısını sahaya yansıtamaz.

"İSYAN ETMEK GEREKİYOR"

Çok hırslı bir Emre Belözoğlu göreceğiz. Teknik direktör olduğunda beyninde kendine rakipler oluşturacak, Fenerbahçe camiasının da beklentilerini ve isteklerini çok iyi bilen bir karakter. Bunu sportif direktörlükte, daha önceki futbolculuk döneminde gösterdi. Fenerbahçe'de isyan etmek gerekiyor, Emre Belözoğlu de isyan etmede örnek olacaktır.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYORDU"

Futbolcular hoca değişikliğini çok yüksek seviyede algılamaz, hemen yeni hocaya adapte olur. Futbolcular hemen Emre Belözoğlu'na konsantre olacak. Ne istiyor, saha içinde, saha dışında, kendimizi nasıl gösteririz, bu kadroda nasıl yer alabiliriz, onu düşünecekler. Bu kan değişikliği gerekiyordu.

"FATİH TERİM ETKİSİ YARATIR"

Emre Belözoğlu inanılmaz teknik direktörlerle çalıştı, inanılmaz oyuncularla çalıştı, inanılmaz tecrübesi var. Artık teknik direktör olarak düşünen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye çok katkı sağlar. Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
emre yaratsa yaratsa kaos yaratır..
nihat iste yine enteresan enteresan konusuyor.
yavaş nihat yavaaaaşşş!! öyle 2 dakika da fatih terim olunmuyor yavaaaşş!!

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