Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilerek yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesini değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Tivibu Spor'daki yorumları...

"ŞAMPİYON DA OLSA GİDERDİ"

Şaşırmadım. Sezon başına döndüğümüzde Erol Bulut kararı ne kadar doğruysa, 31. haftaya geldiğimizde gösterdiği performans, Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe devam edebilecek bir performans değildi. Beşiktaş derbisinde beraberlik alındı, son dakika golleri sanki galip gelmiş gibi ortamı yumuşatır ama 2 ay önce bile baktığımda, Fenerbahçe şampiyon da olsa Erol Bulut'u gönderir demiştim.

"EMRE İNANILMAZ TECRÜBELİ"

Emre Belözoğlu'na hayırlı olsun. Teknik direktörlük tecrübesi yok ama futbolun içinde inanılmaz teknik direktörlerle çalıştı, inanılmaz tecrübesi var. Sahaya yansıtırsa, Fenerbahçe için büyük kazanç olur. Teknik direktörler futbolculuk dönemini unutmalı, kendini teknik direktör olarak, yöneten insan olarak görmeli ve ilişkilerini ona göre ayarlamalı.

"EN UYGUN İSİM BELÖZOĞLU"

Bu iş Emre Belözoğlu ile devam eder mi? Bundan sonraki süreç belirler. Emre Belözoğlu lisansı olan, transferleri yapan biriydi. Sezon sonunda belki teknik direktör değişikliği olabilir. Bu süreci atlatmak için de en uygun isim Emre Belözoğlu.