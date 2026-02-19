Juventus maçı biter bitmez transfer talebi! Galatasaraylı isme hayran oldular: Onu almalıyız

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u adeta sahadan sildiği karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Skor tabelasına doğrudan katkı yapamasa da sergilediği yüksek tempo, fiziksel direnç ve temaslı oyundaki başarısıyla İtalyan temsilcisine zor anlar yaşatan milli futbolcu, maçın gizli kahramanlarından biri olarak değerlendirildi.

Barış Alper’in performansı yalnızca tribünlerden ve teknik ekipten değil, rakip cephenin de dikkatinden kaçmadı. Sabah'ın haberine göre; Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini, karşılaşma sonrası milli oyuncu hakkında bir rapor hazırladı.

CHIELLINI'DEN BARIŞ ALPER RAPORU

Barış Alper’in özellikle fizik gücüne ve temaslı oyundaki direncine vurgu yapan Chiellini’nin şu sözleri dile getirdiği iddia edildi:

"Onu hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkan olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimiyle masaya oturmalıyız"

SEZON SONU TEKLİF GELEBİLİR

Bu ifadeler, sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir transfer girişiminin gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı. Öte yandan başarılı futbolcu için sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC devreye girmiş, ancak uzun süren görüşmelerin ardından transfer gerçekleşmemişti.

20 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 karşılaşmada forma giyen ve 2463 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, 8 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki çok yönlülüğü ve bitmeyen enerjisiyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.