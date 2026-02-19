SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Juventus maçı biter bitmez transfer talebi! Galatasaraylı isme hayran oldular: Onu almalıyız

Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup ettiği gecede fizik gücü ve temposuyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz, skor üretmese de performansıyla dikkat çekti. İtalyan devinin yöneticilerinden Giorgio Chiellini’nin milli futbolcuya övgü dolu sözler sarf ederken yıldız isim için bir de rapor hazırladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Juventus maçı biter bitmez transfer talebi! Galatasaraylı isme hayran oldular: Onu almalıyız
Cevdet Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u adeta sahadan sildiği karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Skor tabelasına doğrudan katkı yapamasa da sergilediği yüksek tempo, fiziksel direnç ve temaslı oyundaki başarısıyla İtalyan temsilcisine zor anlar yaşatan milli futbolcu, maçın gizli kahramanlarından biri olarak değerlendirildi.

Barış Alper’in performansı yalnızca tribünlerden ve teknik ekipten değil, rakip cephenin de dikkatinden kaçmadı. Sabah'ın haberine göre; Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini, karşılaşma sonrası milli oyuncu hakkında bir rapor hazırladı.

CHIELLINI'DEN BARIŞ ALPER RAPORU

Juventus maçı biter bitmez transfer talebi! Galatasaraylı isme hayran oldular: Onu almalıyız 1

Barış Alper’in özellikle fizik gücüne ve temaslı oyundaki direncine vurgu yapan Chiellini’nin şu sözleri dile getirdiği iddia edildi:

"Onu hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkan olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimiyle masaya oturmalıyız"

SEZON SONU TEKLİF GELEBİLİR

Juventus maçı biter bitmez transfer talebi! Galatasaraylı isme hayran oldular: Onu almalıyız 2

Bu ifadeler, sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir transfer girişiminin gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı. Öte yandan başarılı futbolcu için sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC devreye girmiş, ancak uzun süren görüşmelerin ardından transfer gerçekleşmemişti.

20 GOLE DİREKT KATKI

Juventus maçı biter bitmez transfer talebi! Galatasaraylı isme hayran oldular: Onu almalıyız 3

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 karşılaşmada forma giyen ve 2463 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, 8 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki çok yönlülüğü ve bitmeyen enerjisiyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olimpiyatlarda milyon dolarlık kare! Fermuarını açınca...Olimpiyatlarda milyon dolarlık kare! Fermuarını açınca...
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görevUEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer İtalya Juventus Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.