Nihat Kahveci, Galatasaray'dan ayrılacak ilk ismi resmen duyurdu!

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Göztepe, lider Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı maçın ardından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulunarak flaş bir iddia ortaya attı.

“ICARDI YÜZDE 99 GİTTİ”

"Icardi'yi ilk 11'de görmediğimiz an ben şunu düşündüm: "seneye yoksun, elveda" denildiğini düşünüyorum. Osimhen yokken, sahada Icardi olmuyorsa ”teşekkür ediyoruz, buraya kadar" denildi diye düşünüyorum. Icardi için attıkları atmadıkları bir kenara bence en önemli olan ruh hali. Kulübedeki halleri biraz da ona olan sevgiyi azalttı. Bence yüzde 99 sene sonu gitti. Galatasaray'dan bir Icardi geçti. Giderken de hakkını teslim ederek veda edilmeli. Hani biz bazen kötü vedalar ediyoruz ya… Icardi iyi bir vedayı hak ediyor."

"GALATASARAY MAÇI ÇOK İYİ ANALİZ ETTİ"

“Galatasaray maçı çok iyi analiz etti. Sane ilk yarıda iyi oynadı. Barış Alper'İn kafa golünde kestiği top özellikle… Barış Alper yine üzerine düşeni yaptı forvet hattında. İkinci yarıdaki Galatasaray, kornerden gol attı o kadar, onun dışında hiçbir şey yok. Ama sonuçta Göztepe gibi bir deplasmandan 3 puanla dönüyorsun.”