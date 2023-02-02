Nihat Kahveci, maç sonunda Galatasaraylı yıldızın adını sayıkladı! 'Bunu nasıl yapıyorsun? Heykelini diksinler!'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırladı. İlk yarıda iki kez geriye düşen ve soyunma odasına 2-1 yenik durumda giren sarı - kırmızılılar, ikinci yarıda çok farklı bir oyun sergileyerek rakip kaleyi adeta abluka altına aldı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Üst üste 11. maçını kazanan ve 51 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı ise dikkat çekti.

İlk yarıda gelişen Ümraniyespor ataklarında çok kritik kurtarışlara imza atan Uruguaylı file bekçisi, kamuoyunda beğeni topladı.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci de TRT Spor'da yaptığı yorumlarda başarılı kalecinin performansını öve öve bitiremedi. İşte o sözler...

"BUNU NASIL BAŞARIYORSUN?"

"Böyle bir şey yok artık Muslera. 11 maçı kazanan Galatasaray'da hep Muslera'yı konuşuyoruz. Bunu nasıl başarıyorsun? İstikrar abidesi. Dik heykelini, gerçekten böyle bir performans"

"GALATASARAY, TRABZONSPOR KARŞISINDA FAVORİ"

"Abdullah Hoca derbileri iyi oynuyor ama Galatasaray, haftaya net bir favori olarak çıkacak. Takımdaki herkes mutlu. Şampiyonluk havasına girmiş bir Galatasaray'ı görüyoruz"

"ATAN VE TUTAN FORMDA OLDUĞUNDA..."

"Ümraniyespor Geraldo, Avanou müthiş oynadı. Galatasaray'a karşı Ümraniye'nin oynadığı futbolu alkışlıyorum. Atan ve tutan formda olduğunda ne olursa olsun ligde lider olabiliyorsun işte böyle."



